Kalpleri 'teslim' Edecek Şarkı

2018 yılında yayınladığı "Oyalama Beni" adlı çıkış şarkısıyla profesyonel müzik hayatına adımını atan ve sırasıyla "Yarım Adam" ve "Hop" adlı şarkılarını dinleyicisiyle buluşturan Kübra, 2022'nin ilk teklisi "Teslim" ile kariyer yolculuğuna devam ediyor! Sözü ve müziği Murat Güneş imzalı "Teslim" isimli şarkısının aranjesini başarılı prodüktör ve müzisyen Deeperise üstleniyor. Projenin yapım ve menajerliğini Fatih Türker ve Tyger Teams, müzik yönetmenliğini ise Semih Gönder üstlenirken parçanın duygusal sözlerine sadık kalınarak klip mekanı olarak Ortaköy Rum Yetimhanesi seçildi. Klibin yönetmen koltuğunda Mustafa Özen yer alırken fotoğraf çalışmaları ise Can İpek'e ait.

Ege Üniversitesi Devlet Türk müziği konservatuvarı temel bilimler bölümünde klasik kemençe piyano ve vurmalı çalgılar, ud, nazariyat eğitimi alan Kübra yeni şarkısı 'Teslim' ile kulakların pasını silecek. Uluslararası çalışmalara imza atan Kübra, 2018 yılında kültür elçisi olarak İsrail'de Türk sanat müziği konseri vererek İbranice şarkılar söyledi. Konserleri devam eden Kübra, önümüzdeki günlerde müzikseverlere başka sürprizlerinin de olacağını belirtti.

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