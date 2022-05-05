Kahreden Haber! Kansere Yakalandı

BODRUM, MUĞLA (Snob Magazin) - Türk Sineması'nın sevilen oyuncularından olan Bahar Öztan'dan kötü haber geldi.

TEDAVİ SÜRECİ İYİ GİDİYOR

Daha önce 3 kez kanseri yenen Öztan'ın, kanserle mücadelesine yeniden başladığı öğrenildi. Kolon kanserine yakalanan Öztan'ın tedavi sürecinin iyi gittiği ifade edildi.

BODRUM'DA YAŞIYOR

Yaşamını Bodrum'da sürdüren oyuncu, şu sıralar ailesiyle moral depoluyor.

'Şaşkın Milyoner' ve 'Ortadirek Şaban' gibi Yeşilçam'ın unutulmayan yapımlarında rol alan Öztan, İstanbul'dan taşındıktan sonra oğlu Yiğit Çolak ile Bodrum'da otel işletmeciliği yapmaya başlamıştı.

"BÜYÜK RAHATSIZLIKLAR GEÇİRDİM"

Öztan daha önce yaptığı açıklamada, "Birçok insanın kaldıramayacağı kadar büyük rahatsızlıklar geçirdim. Güçlü bir kadınım ve çok da güçlü durdum. Bunun yanı sıra sevenlerim ve sevdiklerim çok sağ olsunlar. Hayranlarım, dostlarım, arkadaşlarım hepsi bana dualarını eksik etmeyip çok güzel enerjiler gönderdiler. Onların sayesinde ben bugünlere geldim. Tabii ki hekimlerimizin büyük gayret ve çabalarıyla oldu, onları da unutmamak lazım." demişti.

"BÜYÜK PARALAR KAZANMADIM"

Geçtiğimiz yıllarda bir röportaj veren Bahar Öztan, "Yeşilçam'da çok büyük paralar kazanmadık. Şimdinin 20 bin lirası falan herhalde kazanıyorduk. O da başrol oyuncuları için konuşuyorum ama önemli değil. Paradan ziyade saygınlık kazandık. Hala insanlar biz gördü mü saygı duyuyor hala seviliyoruz. Bize karşı büyük bir özlem var. O zamanın da iyi yönleri bunlardı. Bizim dönemimizde oyunculuktan ziyade sahne hayatından daha çok para kazanılıyordu. Ben de sahne yaptım ve oyunculuktan kazandığımdan daha fazla parayı sahnede kazandım" ifadelerini kullanmıştı.

BAHAR ÖZTAN KİMDİR?

Bahar Öztan, 11 Ağustos 1962 tarihinde İskenderun'da dünyaya geldi. Öztan'ın ekranlarla ilk tanışması, bir şampuan reklamıyla gerçekleşti. Sonrasında birçok reklam, dizi ve film projesinde boy gösteren Öztan, şöhretin ilk yıllarında 'Gamzeli Güzel' olarak anılmaya başlandı.

Yapımcıların dikkatini çeken Öztan, ilk filmi olan Şaşkın Milyoner'le sinemaya adım attı ve güzel oyuncuya, birçok kapı aralandı.

Ticaretle de ilgilenen Öztan, 1991 yılında Bodrum Yalıkavak'ta otel işletmeye başladı.

BAHAR ÖZTAN'IN YER ALDIĞI PROJELER

Afili Aşk - 2019

Görgüsüzler – 2008

Aşk Kapıyı Çalınca – 2007

Yalvarış – 2000

Günbatımı – 1991

Kiralık Anne – 1990

Sonsuz Kaçış – 1990

Sabahın İlk Işıkları – 1989

Serseri Aşıklar – 1989

Yarın Bir Başka Gündür – 1989

Hedef – 1989

Serçeler Göç Etmez – 1988

Kıbrıs'ta Vuruşanlar – 1988

Sapık Kadın – 1988

Severek Öldüler – 1987

Gençlik Yılları – 1987

Homoti – 1987

Vahşiler – 1987

Umutların Ötesi – 1987

Babamız Eğleniyor – 1987

Kaderim – 1987

Mazideki Kadın – 1986

Sevdan Öldürdü Beni – 1986

Ağlama – 1986

Ava Giden Avlanır – 1986

Hasretim – 1986

Manyak – 1986

Namus Sözü – 1986

Mahküm – 1985

Bu Ne Sevgi – 1985

Melek Yüzlüm – 1985

Bin Defa Ölürüm – 1985

Domdom Kurşunu – 1985

Fakir Milyoner – 1985

Kaplanlar – 1985

Son Darbe – 1985

Kanun Adamı – 1985

Mahküm - 1985

Darbe – 1984

Ortadirek Şaban – 1984

Deli Fişek – 1984

Futboliye – 1983

Bedel – 1983

Dostlar Sağolsun – 1983

Aptal Kahraman - 1983

Gül Ağacı – 1983

İkimiz de Sevdik – 1983

Yıldızlar da Kayar – 1983

Küçük Ağa – 1983

Ağlayan Gülmedi mi? – 1982

Bizim Mahalle – 1982

Mahküm - 1982

Dört Yanım Cehennem – 1982

Sevenler Ölmez – 1982

Doktor Civanım – 1982

Kırmızı Kelebek – 1982

Çırılçıplak – 1981

Kanlı Nigar – 1981

Aşk Dediğin Laftır - 1981

Sönmüş Ocak – 1980

Şaşkın Milyoner – 1979

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