Kadir Kök... YEŞİLÇAM'IN EFSANE "KÖTÜ ADAM"I HAYATINI KAYBETTİ - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kadir Kök... YEŞİLÇAM'IN EFSANE "KÖTÜ ADAM"I HAYATINI KAYBETTİ

Magazinkolik - Magazin
 - Güncelleme:
Kadir Kök... YEŞİLÇAM'IN EFSANE 'KÖTÜ ADAM'I HAYATINI KAYBETTİ

Türk sinemasının emektar oyuncularından Kadir Kök, hayatını kaybetti. Ölüm haberini Cüneyt Arkın, sosyal medya hesabından duyurdu.

Türk sinemasında yüzlerce filmde rol alan 83 yaşındaki Kadir Kök hayatını kaybetti.

Kadir Kök... YEŞİLÇAM'IN EFSANE 'KÖTÜ ADAM'I HAYATINI KAYBETTİ

Oyuncunun ölüm haberini Cüneyt Arkın duyurdu.

Sosyal medya hesabından Kök ile birlikte çekilen fotoğrafını paylaşan Arkın, şu ifadeleri kullandı:

* İçimden bir parça koptu. İyi dost, vefalı Yeşilçam emekçisi Kadir Kök'ün vefat haberini üzüntüyle öğrendim.

* Kendisine Allah'tan rahmet, yakınlarına ve sevenlerine baş sağlığı diliyorum.

Kadir Kök... YEŞİLÇAM'IN EFSANE 'KÖTÜ ADAM'I HAYATINI KAYBETTİ

Magazinkolik / Magazin

Magazinkolik, Magazin, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title