Kadir Kök... YEŞİLÇAM'IN EFSANE "KÖTÜ ADAM"I HAYATINI KAYBETTİ
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Türk sinemasının emektar oyuncularından Kadir Kök, hayatını kaybetti. Ölüm haberini Cüneyt Arkın, sosyal medya hesabından duyurdu.
Türk sinemasında yüzlerce filmde rol alan 83 yaşındaki Kadir Kök hayatını kaybetti.
Oyuncunun ölüm haberini Cüneyt Arkın duyurdu.
Sosyal medya hesabından Kök ile birlikte çekilen fotoğrafını paylaşan Arkın, şu ifadeleri kullandı:
* İçimden bir parça koptu. İyi dost, vefalı Yeşilçam emekçisi Kadir Kök'ün vefat haberini üzüntüyle öğrendim.
* Kendisine Allah'tan rahmet, yakınlarına ve sevenlerine baş sağlığı diliyorum.
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