Kadir İnanır… YÜRÜMEKTE ZORLANDI!

Geçirdiği beyin kanaması sonrası zor bir süreçten geçen usta aktör Kadir İnanır, önceki gün sevgilisi Jülide Kural ile Etiler'de bir mekana girerken görüntülendi.

Aracından inip mekana giriş yaptığı sırada şoförüne sinirlendiği görülen İnanır'ın keyifsiz halleri dikkat çekti. Yürümekte zorlanan usta oyuncuya, Kural koluna girerek destek oldu

Kadir İnanır mart ayında yüzü olduğu markanın lansmanına katılmış ve muhabirlerle sohbet etmişti...

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