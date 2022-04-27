Kadir İnanır… YÜRÜMEKTE ZORLANDI! - Haberler

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Kadir İnanır… YÜRÜMEKTE ZORLANDI!

Magazinkolik - Magazin
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Kadir İnanır… YÜRÜMEKTE ZORLANDI!

Kasım ayında beyin kanaması geçiren ve neyse ki sağlığına kavuşan usta oyuncu Kadir İnanır, önceki gün Etiler'de görüntülendi. İnanır'ın yürümekte zorluk çektiği görüldü. Sevgilisi Jülide Kural, usta oyuncuya destek oldu.

Geçirdiği beyin kanaması sonrası zor bir süreçten geçen usta aktör Kadir İnanır, önceki gün sevgilisi Jülide Kural ile Etiler'de bir mekana girerken görüntülendi.

Kadir İnanır… YÜRÜMEKTE ZORLANDI!

Aracından inip mekana giriş yaptığı sırada şoförüne sinirlendiği görülen İnanır'ın keyifsiz halleri dikkat çekti. Yürümekte zorlanan usta oyuncuya, Kural koluna girerek destek oldu

Kadir İnanır… YÜRÜMEKTE ZORLANDI!

Kadir İnanır mart ayında yüzü olduğu markanın lansmanına katılmış ve muhabirlerle sohbet etmişti...

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