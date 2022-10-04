Kadir Doğulu... URAZ KAYGILAROĞLU KENDİNİ ZOR TUTTU!

Muhtesem Yüzyil: Kösem ve Bir Zamanlar Çukurova dizilerinin yapım yönetmenliğini yapan İsmail Akyazıcı, Didem Keleş ile nişanlandı. Çiftin nişan törenine ünlü isimler akın etti. Yüzüğü takan Kadir Doğulu'nun hareketleri karşısında kendini zor tutan Uraz Kaygılaroğlu ise sosyal medyada gündem oldu.

İsmail Akyazıcı, Didem Keleş dün akşam evlilik yolunda ilk adımı attılar. Çifti mutlu günlerinde oyuncu dostları yalnız bırakmadı.

Uraz Kaygılaroğlu, Hilal Atınbilek, Kadir Doğulu gibi isimlerin yer aldığı törende Uraz'ın hareketleri ve mimikleri çok konuşuldu.

YÜZ İFADESİ SOSYAL MEDYAYA DAMGA VURDU

Çiçeği burnunda nişanlı çiftin yüzüklerini Kadir Doğulu taktı.

O sırada damat adayı İsmail Akyazıcı'nın yanında bulunan Uraz Kaygılaroğlu, gülmemesi için Akyazıcı'nın gözüne baktı.

İkili o anda gülememek için şekilden şekle girdi. Ünlü oyuncu gösterdiği performansla ne kadar iyi oyuncu olduğunu kanıtladı.

"EN İYİ OYUNCU ÖDÜLÜ ALMASI LAZIM"

Sosyal medya kullanıcıları Uraz Kaygılaroğlu'nun görüntüsünü paylaşıp "Şurada gülmemeyi başardığı için en iyi oyuncu ödülü alması lazım" yorumunu yaptı.