Kadir Doğulu... 'BİZE BU MAKAM HEDİYE EDİLDİ!'

Bir dönem, eşi Neslihan Atagül ile birlikte Bektaşi tarikatına katıldıkları iddiasıyla gündeme gelen ünlü oyuncu Kadir Doğulu, konuya ilişkin yeni bir açıklama yaptı.

Ünlü çift, önceki gün Etiler'de görüntülendi.

Hürriyet'te yer alan habere göre; iki isim, yeni projede başrolleri paylaşacakları için çok mutlu olduklarını dile getirdi.

TARİKAT AÇIKLAMASI: BU MAKAM BİZE HEDİYE EDİLDİ

'Bektaşi tarikatı' iddialarına ilişkin de konuşan Doğulu, açıklamasında; "Bunlar çok değerli konular.

Konu değil bu. Bu bir maneviyat. Biz de çok değerli bir söz var.

Parayla imanın kimde olduğu belli olmaz. Bize bu makam hediye edildi.

Biz de yaşantımızda elimizden geldiğince evimizle, işimizle, duruşumuzla göstermeye çalışıyoruz zaten.

Benim komşum bilir akrabalarım bilir. Bu havası atılacak bir şey değil. Bu bir makam" ifadelerini kullandı.

"TARİKAT İSMİ TÜRKİYE'DE KİRLETİLDİ"

Ünlü oyuncu, şöyle konuştu:

"Tarikat ismi Türkiye'de maalesef çok kirletildi. Çocukluk yıllarımda, 90'larda karanlık odalardan çıkan manyak insanlar.

Onlar tarikatın güzelliğini kullandı, insanların maddi manevi enerjisini sömürmek için kurulmuş bir yer durumuna düşürdüler.

Manevi yolculuk insanları uyandırır dostlar, oyalamaz, gerçeği söyler.

Gerçeği keşfeden kişi de hakkını arar. Bir gün gelin, aynı sofrayı paylaşalım, mesleğinizi bir kenara bırakın, muhabbet edelim.

Bu makam, Bektaşilik benden önce de vardı benden sonra da var olacak, burası bir okul."

BİLGİ ALMAK İSTEYENLERİ EVİNE ÇAĞIRDI

Ayrıca, daha fazla bilgi almak isteyen gazetecileri evine çağırarak, "Gelin haneme. Hanemin kapısı yok eşiği var. Herkese kapımız açık" dedi.