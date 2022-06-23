Kadınlar matinede mendil yerine maske salladı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kadınlar matinede mendil yerine maske salladı

İhlas Haber Ajansı - Magazin
 - Güncelleme:
Kadınlar matinede mendil yerine maske salladı

Bursa'da kadınlar, düzenlenen matinede mendil yerine maske salladı.

Bursa'da kadınlar, düzenlenen matinede mendil yerine maske salladı. Maskeden kurtulmanın mutluluğunu sallayarak kutlayan kadınlar, renkli görüntüler oluşturdu.

Sanatçı Mehmet Çevik kadınlar matinesinde söylediği şarkılarla hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı.

Sahneye çıktığında maske konusuna değinen sanatçıya, kadınlar 'sallasana sallasana mendilini' şarkısında, mendil yerine maskelerini sallayarak eşlik etti. Maske yasağının kalkmasına rağmen birçok kişinin maskeyle katıldığı matine, maskesiz olarak son buldu.

Konser sonrası kuliste soruları cevaplayan Çevik, "2 sene öncesi insanlar, 'konsere gelsek mi ' gelmesek mi ' acaba Covid-19 olur muyuz?' gibi tereddüt yaşıyorlardı. Düzenlediğimiz konserlerde birçok seyirci beni maskeyle dinliyordu. Bu durum beni üzüyordu. Çünkü mimikleri göremiyordum ve mutlu olup olmadıklarını, eğlenip eğlenmediklerini anlamlandırmaya çalışıyordum. Bundan dolayı sahnede çok huzursuz oluyordum. Şimdi bugünkü etkinlikte izleyicilerin mendil yerine maske sallaması çok hoş oldu. Katılımcıların ilgi ve alakaları şu an müthiş. İnşallah bir daha böyle bir salgın yaşanmaz" diye konuştu.

Sanatçının organizasyonlarını düzenleyen eşi Gizem Çevik ise, "Salgın sürecinde kimi zaman mekanlar kapalı oluyordu. Kimi zaman belli sayıda izleyici davet etmek zorunda kalıyorduk. Gelenler de tedirgin oluyordu. Ama şimdi insanlar istediği gibi eğleniyor. İnşallah bir daha böyle bir salgın yaşamayız" dedi. - BURSA

İhlas Haber Ajansı / Magazin

Mehmet Çevik Bursa Magazin Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title