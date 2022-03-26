Kader'in unutamadığı İbrahim Tatlıses anısı! 'Adamım'ın klip çekiminde kıyamet kopmuş

Yazar Burak Codur'un sunumuyla Haberler.com'un YouTube kanalında yayınlanan Perdenin Ardındaki Dünya programının bu haftaki konuğu başarılı şarkıcı Kader oldu. Kariyerinden bahseden Kader, yıllar önce çıkardığı Adamım şarkısının klibinden kıyafet nedeniyle İbrahim Tatlıses'le yaşadığı sorundan bahsetti.

Hayatıyla ilgili bilinmeyenleri anlatan Kader, Codur'un "Hikayen nasıl başladı?", "Şarkıcı olmaktan pişman mısın?" ve "Şöhreti yakalayacağını düşünüyor muydun?" sorularına da tüm içtenliğiyle cevap verdi.