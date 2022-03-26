Kader'in unutamadığı İbrahim Tatlıses anısı! 'Adamım'ın klip çekiminde kıyamet kopmuş - Haberler

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Kader'in unutamadığı İbrahim Tatlıses anısı! 'Adamım'ın klip çekiminde kıyamet kopmuş

Haberler.com - Ecem Altan - Magazin
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Adamım şarkısıyla hafızalara kazınan Kader, Haberler.com'un YouTube kanalında yayınlanan Perdenin Ardındaki Dünya programına konuk oldu. İlk albümünden ve aldığı eleştirilerinden bahseden Kader, kült haline gelen Adamım şarkısının klibinde İbrahim Tatlıses ile yaşadıklarını anlattı.

Yazar Burak Codur'un sunumuyla Haberler.com'un YouTube kanalında yayınlanan Perdenin Ardındaki Dünya programının bu haftaki konuğu başarılı şarkıcı Kader oldu. Kariyerinden bahseden Kader, yıllar önce çıkardığı Adamım şarkısının klibinden kıyafet nedeniyle İbrahim Tatlıses'le yaşadığı sorundan bahsetti.

Hayatıyla ilgili bilinmeyenleri anlatan Kader, Codur'un "Hikayen nasıl başladı?", "Şarkıcı olmaktan pişman mısın?" ve "Şöhreti yakalayacağını düşünüyor muydun?" sorularına da tüm içtenliğiyle cevap verdi.

Ecem Altan
Ecem Altan
Magazin Sorumlusu Haberler.com - Magazin

İbrahim Tatlıses, Youtube, Magazin, Haberler

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