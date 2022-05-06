Kaan Yıldırım'dan Kas Şov!

Şarkıcı Hadise'den ayrıldıktan sonra Hande Erçel ile yeni bir aşka yelken açan ünlü oyuncu Kaan Yıldırım, formunu korumak için büyük çaba sarf ediyor.

Başarılı oyunculuğuyla adından sık sık söz ettiren Kaan Yıldırım, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla da dikkat çekiyor. Yıldırım kaslı vücudunu ilk kez paylaştı ve binlerce beğeni aldı.

Yıldırım'ın kas şovu kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

BİRAZ KISKANÇLIK İÇEREBİLİR!

Kaan Yıldırım'ın paylaşımına meslektaşı Salih Bademci'den ilginç bir yorum geldi. Bademci "Abartmasak mı? Evet, biraz kıskançlık içerebilir. Ne var" yorumu dikkat çekti.

Snob Magazin / Magazin