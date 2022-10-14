Kaan Yıldırım'dan Flaş İtiraf: Silah Çektiler!

Ünlü oyuncu Kaan Yıldırım, Ahmet Mümtaz Taylan'ın sunduğu 'Empati' adlı programa konuk oldu. Şu sıralar meslektaşı Pınar Deniz ile aşk yaşayan Yıldırım, yıllar önce kendisine trafikte silah çekildiğini itiraf etti. İşte detaylar...

Yargı'nın Ceylin'i Pınar Deniz'in adı bir süredir kendisi gibi ünlü oyuncu olan Kaan Yıldırım ile anılıyordu.

İkili, geçtiğimiz haftalarda Harbiye Açıkkhava'da gerçekleşen Melike Şahin konserine el ele geldi ve aşklarını ilan etti.

Özel hayatıyla gündemden düşmeyen Kaan Yıldırım, Ahmet Mümtaz Taylan'ın sunduğu 'Empati' adlı programa konuk oldu.

"AŞK VE TUTKU İYİDİR"

Yıldıırm, Ahmet Mümtaz Taylan'ın "Aşk ve tutku senin için ne ifade eder?" sorusuna "Aşk da insanı yüksek hissettiren insana iyi gelen bir duygu. Tutku da öyle. Yaptığın iş olur, spora karşı tutkun olur, deniz karşı olur... Bir vazgeçememe hali. Aşk da iyidir tutku da iyidir" cevabını verdi.

"YAKIŞIKLI DEĞİLİM"

Sözlerini sürdüren ünlü oyuncu, "Baktığın zaman salt ne adam diyeceğin bir yakışıklı değilim. Ne yakışıklılar var. Bu işin aura meselesi olduğunu düşünüyorum, özellikle ekranın. Tiyatro sahnesi başka bir şey, orayı yorumlamak haddim değil. Seyirci olarak dahil oldum, tecrübem yok. Ekran mutlaka bir aura ister" dedi.

"SİLAH ÇEKTİLER!"

Gençken kendisine silah çekildiğini itiraf eden Yıldırım, "Henüz 17-18 yaşında iken biri bana silah çekti. Trafikte, hiçbir şey yokken. Biz gençtik, hatalıydık da. Hız yapıyorduk, gençtik, arkadaşımın arabası. Caddebostan'da birinin önünden hızlı geçtik, adam korna basıyor, orada alan var indik park ettik.

Adam arkamızdan takip etti. Genciz, gençliğin güveni oluyor. Adam torpidodan silah çıkardı, aldı eline, bize ayar verdi, bizde silahtan mütevellit ayarını kabul ettik" diyerek dikkat çekti.

KAAN YILDIRIM KİMDİR?

Kaan Yıldırım nereli ve kaç yaşında; Kaan Yıldırım, 24 Aralık 1986 yılında İstanbul'da doğdu. İngiltere Londra Brunel Üniversitesi pazarlama bölümünden mezun oldu. Başkent İletişim Bilimleri Akademisi'nde oyunculuk eğitimi aldı.

Oyunculuk kariyerine Kayıp dizisinde Kadir karakterini canlandırarak başladı. Ancak Yıldırım, asıl çıkışını başrollerinde Uğur Polat, Sevtap Özaltun, Erkan Kolçak Köstendil, Şebnem Bozoklu'nun oynadığı 'Ulan İstanbul' adlı dizisiyle yaptı. 2015 yılında ise başrollerini Ezgi Eyüboğlu ile üstlendiği bir yaz dizisi olan Adı Mutluluk dizisinde Batu Değirmenci karakterini canlandırdı.

14 Mayıs 2016 yılında Ezgi Eyüboğlu ile Esma Sultan Yalısı'nda evlendi. Çift 26 Haziran 2019 tarihinde boşandılar.

Yıldırım, meslektaşı Pınar Deniz ile aşk yaşıyor.