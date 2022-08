Kaan Arslan'dan 'yalnızlığıma'

Uzun zamandır bağımsız müzik piyasasında besteleri ve prodüksiyonları ile adından söz ettiren Kaan Arslan, yeni şarkısında yalnızlığa dair yoğun hisleri kaleme alıyor.

Ses kompozisyonunda rock müzikten çokça beslenen Arslan, elektronik öğeleri de harmanlayarak duygu yoğunluğu yüksek vurucu bir şarkı sunuyor.

Duygusal olarak hiddeti, metaneti ve hüznü bir arada konu alan bu teklinin dinleyenlere yalnızlık hakkında anlatacak çok şeyi var.

"Yalnızlık beni büyütüp güçlendiriyor."

Sanatçı, Yalnızlığıma isimli şarkısı ile ilgili duygularını ise şu şekilde dile getiriyor: "Yalnızlığıma, yalnızlığa ve terkedilmişliğe dair en derin mücadelelerimin ve hislerimin yansıması olarak kaleme aldığım bir şarkı oldu. Şarkıda da üstüne basa basa anlattığım gibi; ne olursa olsun, hüsrana uğramayı reddediyorum. Yalnızlığın beni büyüttüğünü, güçlendirdiğini düşünüyorum.

Yalnız hissettiğim ve yalnızlığın bana hissettirdiği tüm bu karmaşık hislerin, içimde çok yoğun seyir ettiği bir gecede bir anda ortaya çıktı bu şarkı. Ama şarkının sound olarak tam hissini yansıtan versiyonu ortaya çıkarmak 5 farklı aranje sonrasında mümkün oldu ve bu tam iki ayımı aldı. Şarkının geldiği noktaya çok inanıyorum ve bu şarkıyı dinleyenlerle aynı duygularda buluşacağımızı, yalnızlıklarının onları zayıf değil güçlü kıldığını hissedeceklerini düşünüyorum."

"İNSAN YALNIZKEN FARK EDİYOR"

Hayatı boyunca yalnız olmaktan korkmadığını, sahip olduğu her şeyin değerini yalnızlık ile öğrendiğini de sözlerine ekleyen Kaan Arslan, sözlerine şu şekilde devam ediyor:

"Sakin olmayı, dayanmayı, kabullenmeyi, herkese bir şans vermeyi ama herkesin bir gün gidebileceğini, vazgeçemediğim her şeyin elimden bir anda kayıp gidebileceğini, düştüğümde ayağa ben kalkmazsam kimsenin beni kaldırmayacağını yalnızken fark ediyor bence insan. Şu an sevgimi paylaştığım insanlara minnet duymuyorum sanmayın lütfen. Tam aksine daha değerli sevgiyi yaşadığım ve paylaştığım her an.

Çünkü sevmediklerimiz değil, sevdiklerimiz uğratır bizi hayal kırıklıklarına, ya da çok İnandığımız şeyler zamansızca yok olup yerle bir eder bizi. Ama bu yıkımlar hiç bir zaman yeniden sevmeme ya da inanmama engel olmadı, tam aksine tüm bunları kabullenmemi sağladı. Yalnızlığıma alıştırdı beni. Yalnızlığım da bu düzen içinde her şeyi kabullenmeyi ve sevebilmeyi öğretti bana.Herkesi, her şeyi seviyorum. Ama çok uzun zamandır yalnızlığı bir lanet değil, bir hediye olarak görüyorum.