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Johnny Depp İstanbul'da konser için otelden ayrıldı

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Dünyaca ünlü oyuncu Johnny Depp, İstanbul Life Park'taki konseri için bulunduğu otelden konser alanına doğru yola çıktı. Otelin önünde bekleyen Depp'in hayranları görmek için birbirleriyle yarıştı.

DÜNYACA ünlü oyuncu Johnny Depp, İstanbul Life Park'taki konseri için bulunduğu otelden konser alanına doğru yola çıktı. Otelin önünde bekleyen Depp'in hayranları görmek için birbirleriyle yarıştı.

Dünyaca ünlü oyuncu Johnny Depp, İstanbul'da hayranlarıyla buluşmak için Life Park'ta gerçekleştirilecek konsere katılmak üzere otelinden ayrıldı. Johnny Depp, Hollywood Vampires adlı grubun üyeleri Alice Cooper, Joe Perry ve Tommy Henriksen ayrı panelvanlarla konser alanına geçmek üzere otelden ayrıldı. Hayranlarının, Depp'i gördükleri anda yaşadıkları heyecan kameralara böyle yansıdı. Depp'in otelden ayrılmasının ardından hayranları dağıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Magazin

Johnny Depp İstanbul Magazin Haberler

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