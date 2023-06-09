Johnny Depp İstanbul'a geldi

HOLLYWOOD yıldızı Johnny Depp üyesi olduğu rock grubu Hollywood Vampires'ın yarın vereceği konser için İstanbul'a geldi. Bugün 60'ıncı yaşına basan ünlü aktör, basın mensuplarına Türkçe 'teşekkür' etti. "Hollywood Vampires Live Tour" kapsamında LifePark İstanbul sahnesinde hayranlarıyla buluşacak grup, konser gelirini depremzedelere bağışlayacak.

Johnny Depp'in de aralarında olduğu Hollywood Vampires grubu, dünya turu kapsamında dün Romanya'da verdikleri konserin ardından bugün başkent Bükreş'ten özel uçakla saat 16.00 sıralarında İstanbul'a geldi.

TÜRKÇE TEŞEKKÜR ETTİ

KONSER GELİRİ DEPREMZEDELERE

Hollywood yıldızı kısa bir süre önce ayak bileğinden sakatlanmış ve ABD'deki üç konserini iptal etmişti. Rock grubu Hollywood Vampires, İstanbul konserinin tüm gelirini depremzedelere bağışlayacaklarını açıklamıştı.