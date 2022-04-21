Johnny Depp... İFADE VERDİ, 'PARMAĞIMI KOPARDI!'

Hollywood'un en çekişmeli davalarından biri Johnny Depp ve Amber Heard arasında yaşanırken, çiftin evlilikleri boyunca yaşadıkları da ortalığa döküldü.

Depp, eski eşi aktris Amber Heard'e açtığı karalama davası kapsamında görülen mahkemede ifade verdi.

35 yaşındaki Amerikalı oyuncu Amber Heard, 2015-2017 yılları arasında evli kaldığı ünlü aktör Johnny Depp'ten şiddet gördüğü iddiasıyla boşanma davası açmıştı.

Boşanmalarının ardından 58 yaşındaki Depp, kendisine iftira attığını iddia ettiği eski eşi Heard'e 50 milyon dolarlık dava açmıştı.

'DANS, YEMEK VE UYUŞTURUCU'

Depp, Heard ile 2015 yılında Los Angeles'ta dünya evine girdiği düğün ile ilgili mahkemeye açıklamalarda bulundu.

Depp, düğün gününde Heard ve arkadaşlarının kimyasal uyuşturucu etkisinde olduğunu söylerken, "Düğünde sadece, yemek, dans ve uyuşturucu vardı." dedi.

Amber Heard'in bu sırada yerine oturduğu ve ifadesiz bir şekilde ileriye baktığı aktarıldı.

Depp ifadesinde, Heard tarafından sürekli 'küçük düşürücü takma isimlerle' anıldığını ve zorbalık gördüğünü öne sürdü.

Depp, "Tartışmak için kalırsam, eninde sonunda, bunun şiddete dönüşeceğinden emindim ve çoğu zaman öyle oldu." dedi.

'PARMAĞIMIN UCU KOPTU'

Ünlü aktör, Karayip Korsanları filminin çekimi için Heard ile birlikte Avustralya'ya gittiklerini, burada şiddetli bir kavga ettiklerini ve Heard'in kendisine bir şişe votka fırlattığını öne sürdü.

Depp, parmağının üstünü gösterirken, yaranın bu şekilde oluştuğunu öne sürdü.

Johnny Depp, Amber Heard ile Mart 2015'te Avustralya'da Heard'ün kendisine bir şişe votka fırlattığı iddia edildiğinde parmağının üst kısmının kesildiği patlayıcı kavgayı detaylandırdı.

Çift, Depp'in beşinci Karayip Korsanları filminin çekimleri sırasında Avustralya'daydı.

Depp, 'Avustralya'da benim için kiraladıkları ev oldukça büyük bir yerdi.

En az 9 yatak odası vardı. Ancak o kavgadan sonra Heard, aşağılayıcı sözler söylemeye devam ederken kendimi banyoya kilitledim.' dedi.

Depp daha sonra eşinin aşağıya indiğini belirtti. Belli bir süre sonra kendisinin de aşağıya indiğini aktardı.

"Barın arkasına geçtim, bir şişe votka, bir shot bardağı aldım ve bara oturdum ve kendime iki ya da üç bardak doldurdum.

Yanıma gelip 'tekrar içiyorsun, canavar' falan diye bağırmaya başladı." dedi.

'YÜZÜME SİGARA SÖNDÜRDÜ'

Depp Heard'in kendisine şişe fırlattığını anlatırken, " Kafamın yanından geçti ve tam arkamda parçalandı.

Sonra diğer şişeyi aldı. Ben koltukta oturuyordum. İkinci şişeyi aldığında yine aynı yerdeydim.

Barın kenarından eğildi ve büyük bir şişe fırlattı. Evin her yerinde parçaları vardı.

Elime de saplanmıştı. Açıkçası ilk başta hiçbir acı hissetmedim." dedi.

Depp, ifadesini, "Hissettiğim şey sıcaklıktı ve sanki elimden bir şey damlıyormuş gibi hissettim ve sonra baktığımda parmağımın ucunun kopmuş olduğunu gördüm.

Çıkan kemiğimi doğrudan görebiliyordum." sözleriyle sürdürdü.

Depp'in olayın ardından acil serviste çekilen görüntüleri de mahkemede paylaşıldı.

Bu sırada söz alan Depp, "'Acil servisteki benim. Unuttuğum bir ayrıntı var.

Bayan Heard kül tablasından sigaramı alıp yüzüme söndürmüştü." dedi.

Hangi parmak olduğu sorulduğunda, Depp sağ orta parmağını kaldırdı ve jüriye elinin gösterdi.

"İlk zamanlarda tüm bu kemiklerin ezildiğini görebiliyordunuz" dedi.

O anlarda 'şokta' olduğunu vurguladı ve olayı anlatmaya devam etti:

"Acil servise gittiğimizde Heard'ün başı belaya girmesin diye parmağımın sıkıştığını söyledim. " dedi.

'İNTİHAR ETMESİNDEN KORKTUM'

58 yaşındaki Depp, 100 milyon dolarlık hakaret davasında jüriye, iddia edilen istismara rağmen Heard ile kaldığını çünkü babasının onu terk ettiğinde annesinin yaptığı gibi intihara teşebbüs edeceğinden korktuğunu söyledi.

Depp, Heard birkaç kez intihardan bahsetmişti, bu da bir faktör haline geldi.

Bu aynı zamanda her zaman beyninizin arkasında yaşayan ve korktuğunuz bir şeydir.

Çoğu kez ayrılmaya çalıştığımda, güvenlik görevlileri aradı ve sürekli ağladığını 'Sensiz yaşayamam, öleceğim' diye bağırdığını' söyledi.

Depp, birkaç kez evlerinden kaçtığını ve kendi evine gittiğini ancak Heard'ün buraya da gelip olay çıkardığını, çevredekileri rahatsız edecek şekilde sabahın 4'ünde bağırdığını öne sürerken, 'kontrolden tamamen çıkmıştı." ifadelerinde bulundu.

DAVANIN EN AZ 6 HAFTA SÜRMESİ BEKLENİYOR

Depp, Heard'ün 2018 yılında Washington Post gazetesine yazdığı, şiddet gördüğünü anlattığı bir makaleyle ilgili karalama davası açmıştı.

Depp'in avukatları, Heard'ün evlilikleri boyunca fiziksel ve cinsel istismara uğradığı iddialarının yalan olduğunu savunuyor.

Davadan önce Heard, sosyal medya hesabında, 2018 tarihli makalesinde Depp'in ismine yer vermediğini yazdı.

Heard, "Bundan ziyade, kadınların güç sahibi erkeklere karşı konuşmasıyla ödediği bedel hakkında yazdım.

Bu bedeli ödemeye devam ediyorum ama umarım bu dava sona erdiğinde hayatıma devam edebilirim, Johnny de öyle" dedi.

Reuters'ın aktardığına göre duruşmada Depp'in Heard'ün avukatları tarafından sorgulanması bekleniyor.

Davanın en az altı hafta sürmesi bekleniyor.

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