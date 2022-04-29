Johnny Depp - Amber Heard... DAVA SÜRECİNDE 2 MİLYONLUK İMZA ŞOKU!..

'Karayip Korsanları'nın yıldızı Johnny Depp ve aktris Amber Heard, 15 aylık evliliklerini 2017'de sonlandırmıştı.

Ayrılığının nedeni olarak şiddetli geçimsizlik gösterilmişti. Ardından birbirlerine açtıkları 'iftira' davasıyla karşı karşıya gelen ikili, mahkeme salonunda kozlarını paylaşıyor.

Bu süreçte kariyerinde düşüşe geçen ve 'Karayip Korsanları' serisinin devamında çekilecek olan filmin oyuncu kadrosunda yer verilmeyen Depp'in hayranları harekete geçti.

Amber Heard'ün, 'Prenses Mera' karakterine hayat verdiği 'Aquaman 2' filminden çıkarılması için kampanya düzenledi.

Heard'ün, çekimleri geçtiğimiz ocak ayında tamamlanan filmden çıkarılması için 2 milyon imza toplandı.

Amber Heard'ün, filmin devam serisinde yer almaması için düzenlenen kampanyada hedefin 3 milyon imza olduğu belirtildi.

KOZLARINI PAYLAŞMAYA DEVAM EDİYORLAR

Depp, kendisi hakkında "eşini döven adam" nitelemesini kullanan The Sun Gazetesi'ne karşı bir itiraz davası açmıştı.

Davanın görüldüğü dönemde, Amber Heard ile Johnny Depp, Londra'daki mahkeme salonunda karşı karşıya gelmişt.

O davayı kaybeden kişi ise ünlü aktör oldu ancak olay orada noktalanmadı.

Johnny Depp, eski eşine 2018 yılında The Washington Post'ta yazdığı makale nedeniyle 50 milyon dolarlık bir iftira davası açmıştı.

Makalede, Amber Heard istismara maruz kaldığını iddia etmişti.

Heard de bu hamleye karşılık olarak eski eşine 100 milyon dolarlık bir iftira davası açmıştı.

Johnny Depp ve Amber Heard, ABD Virginia'da pazartesi ve perşembe günlerisabah 10 ile akşam 5 arasında görülen davada özel hayatına ait bütün detayları anlatmak durumunda kalmıştı.

POLİS MEMURUNUN İFADESİNE BAŞVURULMUŞTU

Geçtiğimiz pazartesi günü görüşen duruşmada dikkat çekici bir gelişme yaşanmıştı.

Johnny Depp ve Amber Heard'ün, Los Angeles'taki evlerinin çatı katı dairesinde yaşanan bir kavga sonrasında ihbar üzerine olay yerine gelen polis memuru Melissa Saenz, önceden kaydedilmiş bir video ile mahkeme salonunda açıklamalarda bulunmuştu.

"VÜCUDUNDA YARA YOKTU"

Saenz, 21 Mayıs 2016'da ikilinin evine giden ve Depp ile Heard'ün "son büyük kavgası" olarak bilinen olay ile ilgili konuşmuştu.

Melissa Saenz, "Ben Amber Heard'ü bir aile içi şiddet kurbanı olarak tanımlayamam." demişti.

Saenz, Heard'ün vücudunda herhangi bir yara olmadığına da dikkat çekerken, "Olay yerinde herhangi bir kanıt, kırılmış cam parçaları ya da hasar görmüş ev eşyaları görmedim." ifadelerini kullanmıştı.

Polis memuru, Amber Heard'ün yüzündeki kızarıklığın ağlamadan kaynaklandığını söylemişti.

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