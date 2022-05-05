Johnny Depp... 3'LÜ İLİŞKİ İDDİASI!

Johnny Depp'in oyuncu eski eşi Amber Heard'e karşı açtığı 50 milyon dolarlık iftira davasında yaşanan yeni gelişmeler gündeme gelmeye devam ediyor.

Karşılıklı tanıkların dinlendiği davanın her detayı ise bomba.

ASANSÖR KAYITLARINI MAHKEMEYE SUNDU

Dünyaca ünlü oyuncu, eski eşi Amber Heard ile devam eden mahkeme sürecinde iddialı bir kanıt sundu.

Depp, çekim için dışarıdayken Amber Heard'ün Elon Musk ve Cara Delevingne ile üçlü cinsel ilişki yaşadığını ve onları yakaladığını söyleyerek asansör kayıtlarını mahkemeye verdi.

ELON MUSK ÜÇLÜ İLİŞKİYİ YALANLADI

Tesla ve SpaceX CEO'su Elon Musk, ünlü Hollywood oyuncusu Johnny Depp'in eski eşi Amber Heard ve İngiliz model Cara Delevingne'le üçlü ilişki yaşadığı yönündeki iddialarını yalanladı.

Heard ve Depp'e seslenerek 'savaş baltalarını gömün' diyen Musk, "Böylesine uzun süren olumsuzluklar için hayat çok kısa" dedi.

Pagesix'e konuşan Musk, iddiaları reddederek, "Cara ve ben arkadaşız ancak hiçbir zaman o şekilde yakınlaşmadık.

O da bunu doğrular" diye konuştu. Musk, "Ayrıca, Amber'le boşanma davası açıldıktan bir ay sonra çıkmaya başladık.

Evlilikleri sırasında hiçbir şekilde Amber'le yakın olduğumu düşünmüyorum" ifadelerini kullandı.

Magazinkolik / Magazin