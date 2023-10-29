JEYAN MAHFİ AYRAL TÖZÜM KİMDİR?

Yeşilçam'da Türkan Şoray, Filiz Akın, Belgin Doruk, Hülya Koçyiğit, Fatma Girik, Emel Sayın, Gülşen Bubikoğlu ve Necla Nazır'ın da aralarında olduğu çok sayıda ünlü ismi seslendiren Jeyan Tözüm hayatını kaybetti.

6 Ağustos 1928 İstanbul'da doğdu. İbsen'in Pergünt (Peer Gynt) piyesi ile Şehir Tiyatroları'na başladı.

1938-1983, evet 45 yılım tiyatroda geçti. Mesleğimi kendim seçmedim, meslek beni seçti, şöyle ki; Muhsin Ertuğrul, babama bir rol için küçük bir kız çocuğu aradığını söylemiş. Babam da beni elimden tutup, Tepebaşı'ndaki Dram Tiyatrosu'na Muhsin Bey'e götürmüş. Başlayış o başlayış tam 45 yıl.

Babam Necdet Mahfi Ayral beni tiyatroya çalışmaya götürdüğü zaman bu işin bilincinde değildim. Peer Gynt'te-Solveige'un hayali rolü ile başladığımda küçüktüm. Hem okuluma devam ettim hem de tiyatroya. Yıllar geçip de, tabii önce çocuk oyunlarında, sonları genç kız, genç kadın rollerini aldığım zaman bu işin bilincine vardım. Pek çok sevdim ve dört elle sarıldım işime. Tiyatro; çalıştığım yıllar boyunca benim için en ön plandaydı. Ek iş olarak seslendirme yaptım ve hala da yapmaktayım. Sadece 8 filmde oynadım, bunlardan sonuncusu Zeki Müren'in ilk filmi olan "Beklenen Şarkı" idi.

Benim yetiştiğim devirde konservatuar yoktu ve ben tiyatro dersleri görmedim. Fakat öyle büyük tiyatro sanatçıları gördüm ki, onlar benim için hem okul hem de tiyatro dersi oldu.

Çoğu ile karşılıklı olmak da şereflerin en büyüğü idi. Bu büyük sanatçılarla oynadığım oyunların birkaç tanesini şöyle sıralayabilirim; Mahmut Moralı ile;

Cokomino Kendine Gel, Altıncı Kat, Galip Ercan ile; Halanın Mirası, Parisli Kız, Talat Artemel ile; Lilyom, Şaziye Moral ile; Kadınlar, Kökler, Kadınlar Arasında, Necla Sertel ile; Benim Üç Meleğim, Annemi Hatırlıyorum, Samiye Hün ile; Çalıkuşu, Vasfi Rıza Zobu ile; Domino, Modern Aile.

Bu büyük ustalarla oynadığım için kendimi çok mutlu hissediyorum. Arkadaşlarım bilir, oyuna da provaya da en erken ben giderdim. İşimi doğru, dikkatli ve iyi yapmaya çalışırdım. 39 derece ateş ve kısık sesle, zorlanarak oynadığımı anımsarım, oyunu aksatmamak için.

Ama büyük bir söz söylemişim; "80 yaşıma da gelsem tiyatroyu bırakmam" derdim. Fakat eşim ses mühendisi Rauf Tözüm'ü trafik kazasında kaybettikten sonra geçirdiğim bunalım beni tiyatrodan ayrılmaya mecbur etti. Şimdi üzgünüm! Ne çare yaşam koşulları bunu gerekli kıldı.

Rol Aldığı Oyunlar:

Rüzgar Esince

Ben Çalmadım

Herşeyden Biraz

Memişin Rüyası

Büyük Cemaat

Yalancının Mumu

Memiş ile Abdi İstanbul'da

Bir Komiser Geldi…

Tebeşir Dairesi

Deli Saraylı

Don Juan

İhtiras Tramvayı

Şafakta Gelen Kadın

Hep ve Hiç

Eski Şarkı

Ölü Kraliçe

Rüya Ülkesi

Cakomino Kendine Gel …

Küçük Reis

Tehlikeli Dönemeç

Vahşi Kız

Liliom

Gecikenler

Yavru Kartal

Herşeye Rağmen (Dişimizin Zarı)

Hayaller Limanı

Peer Gynt

Sahipsiz Tekne

Altıncı Kat

Annemi Hatırlıyorum

Ölüler Vergi Ödemezler

Cyrano de Bergerac

Ne Umurum

Çalıkuşu

Coriolanus

Kadınlar

Bernarda Alba'nın Evi

Kökler

Parisli Kız

Çürük Temel

Yaprak Dökümü

Karabulut

Artist Aranıyor

Fatmacık

Pamuk Prenses

Besleme

Büyük İkramiye

Modern Aile

Bozuk Düzen