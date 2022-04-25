Jennifer Lopez'in nişanlısı Ben Affleck'den... 'FLÖRT UYGULAMASI KULLANDI' İDDİALARINA YANIT!..

17 yıl aranın ardından şarkıcı Jennifer Lopez (52) ile yeniden alevlenen ve evliliğe giden ilişkisiyle gündemde olan Ben Affleck'in (49), flört uygulaması kullandığı konuşulmuştu.

Independent'in haberine göre; dijital bir platformda yayınlanan emlak temalı 'Selling Sunset' adlı reality programının yeni sezonunda Emma Hernan, Affleck'in Lopez'le ilişkisinin yeniden alevlenmesinden hemen önce aktörle eşleştiklerini iddia etmişti.

Oyuncu Chrishell Stause'un, "Ben Affleck'in bir kıza video gönderdiği için viral olduğu zamanı hatırlayın." demesinin ardından Hernan, "Bana mesaj atmış olabilir de olmayabilir de..." ifadelerini kullanmıştı.

Emma Hernan, Affleck'in kendisini birkaç kez kahve içmeye davet ettiğini ancak hiç gitmediğini belirtmişti.

Stause, Hernan'ın bu sözlerinin ardından "Bennifer'ı engelleyebilirsin." diye espri yapmıştı.

Emma Hernan, Affleck'in Lopez ile ikinci birlikteliğini kastederek, "Ondan hemen önceydi." ifadelerini kullanıp, şunları eklemişti:

Yani, belki de 'Bennifer' olmazdı. Boston bağlantımız var. Yani bu onun tavlama cümlesiydi.

YALANLADI

Tüm bunların ardından Ben Affleck'in temsilcileri, People'a konuya ilişkin açıklamalarda bulundu ve iddiaları yalanladı.

Affleck'in temsilcileri, "Birkaç yıldır aktif bir üye olmadığını doğruladı." dedi.

Stause da ikilinin mesajlarını gözden geçirerek "Yani sana çıkma teklif etti, çok sevimli ve tatlıydın ama 'Hayır' dedin." demişti.

DAHA ÖNCE DE NİŞANLANMIŞLARDI

Öte yandan Jennifer Lopez ile Ben Affleck, "The Interest" film setinde tanışmıştı ancak o dönem ünlü şarkıcı, Chris Judd ile evliydi.

Lopez, Judd'dan boşandıktan sonra Affleck ile büyük bir aşka yelken açmıştı.

İkili, ardından nişanlanarak, evlilik yolunda ilk adımı atmıştı.

Hatta Affleck, o dönem Lopez'in albümünün en ünlü şarkısı 'Jenny from the Block'ın klibinde bile rol almıştı.

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