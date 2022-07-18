Jennifer Lopez - Ben Affleck... LAS VEGAS'TA EVLENDİLER!

Jennifer Lopez ve Ben Affleck, Las Vegas'ta evlendi. Ünlü şarkıcı ve oyuncu Lopez, "Hayatımızın en güzel gecesi" sözleriyle evlilik haberini doğruladı.

Lopez, Instagram'dan bir fotoğraf paylaşarak "Evet yaptık. Aşk çok güzel bir şey, ve anlaşılan o ki aşk sabırlı.

Hem de 20 yıl boyunca" ifadelerini kullandı. 52 yaşındaki ünlü şarkıcı ve oyuncu, "Tam istediğimiz gibi oldu.

Gece Vegas'a uçtuk, diğer çiftlerle sıraya girdik. Eski filmimden bir elbise ve Ben'in dolabından bir ceketle küçük bir şapelde yeminlerimizi ettik" diye yazdı.

Çiftin düğünlerinden ayrıntılar yavaş yavaş belli olurken, Lopez'in düğünde iki farklı gelinlik giydiği ortaya çıktı.

Bu özel günden detayları ise Jennifer Lopez bir blog gönderisinde paylaştı.

Las Vegas'ta gerçekleşen düğünde Jennifer Lopez, biri eski bir filmden diğeri ise Zuhair Murad seçimi olmak üzere iki elbise giydi. Ben Affleck ise kendi dolabından bir ceket giydi.

Lopez, blog gönderisinde şu satırlara yer verdi:

"Hayal edebileceğiniz en iyi tanıklarla, eski bir filmden bir elbise ve Ben'in dolabından bir ceketle, küçük şapelde kendi yeminimizi okuduk ve birbirimize takacağımız yüzükleri verdik.

Uzun zaman önce kurduğumuz hayal, çok çok uzun bir zamandan sonra gerçeğe dönüştü."

Jennifer Lopez'in hazırlığını Chris Appleton da Instagram hesabında paylaştı.

Lopez, bu özel günü için ünlü saç tasarımcısı Chris Appleton ile çalıştı ve tören için sade bir görünüm tercih etti.

Düğün, çiftin nişanlarını iptal etmelerinden yaklaşık 20 yıl sonra gerçekleşti.

O zamanlar, medyanın yoğun ilgisi altında kalan çift, paparazzileri kandırmak için çeşitli yerlerde görünmeleri için yem gelinler kiralamışlardı.

Bu sefer ise çift, samimi bir tören için çocuklarıyla birlikte kaçtı.

218 milyon takipçisi olan Lopez, düğünün ertesinde yataktan paylaştığı bir fotoğrafla evlendiklerini doğrularken, detaylar için de OnTheJLO isimli bloguna yönlendirdi.

People'ın haberine göre, tören oldukça küçüktü ve Lopez'in çocukları ve annesi katıldı.

Jennifer Lopez, ayrıca Affleck'in soyadını alacak.

Clark County Kayıt Bürosu, pop yıldızının adını 'Jennifer Affleck' olarak değiştireceğini gösteriyor.

Ancak evlilik cüzdanı henüz dosyalanmadı. Clark County Clerk's Office'e göre, evlilik görevlilerinin belgeyi dosyalama için ofislerine teslim etmeleri için 10 iş günü var.

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