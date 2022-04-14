Jennifer Lopez - Ben Affleck... KÖPÜK BANYOSUNDA ROMANTİK EVLİLİK TEKLİFİ!..

Bir dönem magazin dünyasının en gözde çiftlerinden biri olarak gösterilen şarkıcı Jennifer Lopez ile aktör Ben Affleck, sürpriz bir ayrılık yaşayarak nişan yüzüklerini atmıştı.

Yıllar sonra yeniden bir araya gelen ve ikinci baharlarını yaşayan ikili, yeniden nişanlanmıştı.

KÖPÜK BANYOSUNDA EVLİLİK TEKLİFİ

Lopez, müjdeli haberi duyurmasının ardından sevgilisinden nerede ve nasıl evlenme teklifi aldığını da anlattı.

Kendi internet sitesinden açıklama yapan ünlü yıldız, Affleck'in kendisine dünyada en sevdiği yerde yani köpükler içindeki banyoda dinlendiği sırada teklifte bulunduğunu ifade etti.

"HAYAL EDEBİLECEĞİM EN ROMANTİK ŞEYDİ"

"Çok süslü, gösterişli bir şey değildi ama hayal edebileceğim en romantik şeydi." diyen Jennifer Lopez, "Sadece sessiz, sakin bir cumartesi gecesi, evde iki insan birbirleri için hep orada olacaklarına dair söz veriyorlar. İki şanslı insan...

Gerçek aşk için ikinci şansa sahip olan iki insan..." şeklinde konuştu.

"TAMAMEN HAZIRLIKSIZ YAKALANMIŞTIM"

Lopez, kendisi köpük banyosu yaparken, Affleck'in önünde diz çöktüğünü de sözlerine ekledi.

O andaki duygularını dile getiren şarkıcı, "Tamamen hazırlıksız yakalanmıştım.

Sadece gözlerinin içine baktım, hem gülümsedim hem de ağladım.

Suskun kaldım, söyleyecek bir şey bulamadım. O da bana 'Bu evet demek mi?' diye sordu.

Ben de 'Evet' dedim, 'Tabii ki evet..." açıklamasında bulundu.

"YEŞİL BENİM İÇİN HER ZAMAN UĞURLU OLACAK"

Jennifer Lopez, Ben Affleck tarafından kendisine verilen nişan yüzüğü hakkında da konuştu.

Yüzüğün iri yeşil taşı hakkında "Yeşil, her zaman benim uğurlu rengimdi ve şimdi de öyle...

Eminim ki her zaman da öyle olacak." dedi.