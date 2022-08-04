İzmir magazin haberleri: Volkan Konak'ın konserine Tekden'den sağlık desteği - Haberler

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İzmir magazin haberleri: Volkan Konak'ın konserine Tekden'den sağlık desteği

İzmir magazin haberleri: Volkan Konak'ın konserine Tekden'den sağlık desteği

İzmir magazin haberi | Özel Denizli Tekden Hastanesi'nin sağlık desteği verdiği konserde, Volkan Konak sevenlerine unutulmaz bir gece yaşattı.

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Özel Denizli Tekden Hastanesi'nin sağlık desteği verdiği konserde, Volkan Konak sevenlerine unutulmaz bir gece yaşattı. Birçok etkinlikte olduğu gibi bu konserde de Denizli Tekden Hastanesi sağlık desteği vererek gece boyunca seyircilerin sağlık durumunu yakından takip etti.

Denizli'de Açık Hava Tiyatrosunda sesiyle kendisine hayran bırakan Volkan Konak sahne aldı. Yüzlerce kişinin yoğun ilgi gösterdiği konserde Konak, şarkılarını büyük bir coşkuyla seslendirdi. Sevenlerine unutulmaz bir gece yaşatan Konak'a seyircilerde eşlik ederek ritim tuttu. Volkan Konak konserde çeşitli şarkılarını seslendirirken sevilen türküleri de söyleyerek herkesi mest etti. Denizli'nin özellikle Acıpayam'ın türkülerini de çok sevdiğinden bahseden ünlü sanatçı, yaptığı esprilerle de izleyenlerin keyifli bir akşam yaşamasını sağladı. Sevilen sanatçının bu muhteşem konserinde Özel Denizli Tekden Hastanesi ambulansı ve sağlık çalışanları her ihtimale karşı konser alanındaydı. Profesyonel sağlık çalışanları ve tecrübeli ekibiyle Özel Denizli Tekden Hastanesi personelleri gece boyunca binlerce seyircinin sağlık durumunu yakından takip ederek herhangi bir olumsuzluğa karşı tedbirleri üst seviyeye çıkardı. Farklı müziklerini seslendiren Volkan Konak'ın sahneden inmesiyle konser tamamlandı. - DENİZLİ

İhlas Haber Ajansı / Magazin

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