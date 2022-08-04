İzmir magazin haberleri... Denizli'de Volkan Konak rüzgarı esti - Haberler

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İzmir magazin haberleri... Denizli'de Volkan Konak rüzgarı esti

İzmir magazin haberleri... Denizli'de Volkan Konak rüzgarı esti

İzmir haber: Denizli'de ihtiyaç sahipleri yararına düzenlenen konserde sahne alan ünlü sanatçı Volkan Konak, sevenlerine unutulmaz bir geceye imza attı.

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Denizli'de ihtiyaç sahipleri yararına düzenlenen konserde sahne alan ünlü sanatçı Volkan Konak, sevenlerine unutulmaz bir geceye imza attı.

Ünlü sanatçı Volkan Konak, geliri ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere çeşitli kurum ve kuruluşlar tarafından Açık Hava Tiyatrosunda organize edilen konser için Denizli'ye geldi. Yüzlerce kişinin kuyruk oluşturduğu alanda sahneye çıkan Volkan Konak, seyircileri ilk şarkısında coşturdu. Telefonlarının ışıklarını açarak Konak'a eşlik eden seyirciler, hem oynadı hem de bazı şarkılarla duygulandı.

Sevilen bir çok şarkısını seslendiren Volkan Konak, konser sonunda ise seyirciden tam not aldı. Bir çok vatandaş Konak'a teşekkür ederek unutulmaz bir yaşadıklarını söyledi. - DENİZLİ

İhlas Haber Ajansı / Magazin

Volkan Konak Denizli Magazin Haberler

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