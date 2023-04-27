İzmir'de İbrahim Tatlıses'in de oturduğu site yandı

Ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses'in İzmir'in Narlıdere ilçesinde oturduğu site alevlere teslim oldu. Büyük yangın esnasında evde olmadığı öğrenilen Tatlıses, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

İzmir'in Narlıdere ilçesinde bulunan ünlü site Folkart, henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangında alevlere teslim oldu. Sitenin neredeyse tamamının yandığı büyük yangında kentteki bütün birimlerden ekipler seferber olurken, yangında çıkan dumanlar kentin birçok noktasından görüldü. Ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses'in oturduğu sitede bulunan dairede yangında alevlere teslim olurken, Tatlıses'in yangın esnasında evde olmadığı öğrenildi.

"Gelen mala gelsin"

Yangında evde olmadığını sosyal medya adresinden açıklayan İbrahim Tatlıses, "Folkart'ta oturan bütün komşularıma geçmiş olsun, iki gün önce geliyordum İzmir'e uçaklarda yer yok diye gelemedim. Herkese geçmiş olsun. İnşallah can kaybı olmaz. Gelen mala gelsin" sözlerine yer verdi. - İZMİR