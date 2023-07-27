İzel'in Eurovision Macerası Ortaya Çıktı

Ünlü sanatçı İzel'in 1991 yılında Türkiye'yi Eurovision'da temsil ettiği ortaya çıktı. İzel'in Eurovision serüveni ve başarısı müzik dünyasında büyük ilgi uyandırıyor.

Ünlü sanatçı, 1991 yılında Türkiye'yi İzel-Can-Reyhan (Karaca) adıyla Eurovision'da temsil etmiş. Kendi yazdıkları şarkı ile yarışmaya katılan üçlü, Sertab Erener ve Hadise gibi birçok ünlü ismin de yer aldığı büyük müzik etkinliğinde dikkat çekici bir performans sergilemiş ve derece elde etmeyi başarmıştı.

Şimdilerde eski üçlüsü İzel-Çelik-Ercan ile sahne almaya başlayan İzel'in Eurovision macerası, 32 yıl sonra ortaya çıkan bu detayla da ilgi çekiyor. O dönemde 12. sıraya yerleşerek ülkemize gurur yaşatan İzel, Eurovision serüveniyle müzik kariyerinde unutulmaz bir sayfa yazmıştı.

Mustafa Barış Durak'ın edindiği bilgiye göre ünlü sanatçı 1991 yılında Eurovision'da ülkemizi İzel-Can-Reyhan (Karaca) adıyla temsil etmiş.

İzel'in gizli üçlüsü ve Eurovision'daki başarısı, müzikseverler ve hayranları tarafından büyük bir ilgiyle karşılanıyor. Sanatçının geçmişindeki bu sıra dışı detaylar, müzik dünyasında heyecan yaratmaya devam ediyor.