İyilik... MURAT PARALARI ALIP KAÇABİLECEK Mİ?

Neslihan Atilla'dan Damla'yı havuzda boğmaya çalıştığı görüntülerin de polise verildiği bilgisini alır.

Neslihan ve Şahika artık görgü tanığının da havuz görüntülerini polise verenin de Murat olduğundan emindirler.

Murat Damla'nın uyanıp beni bıçaklayan kişi Murat demesinden korkup hastaneye gider.

Neslihan onu takip eder. Neslihan ertesi gün karakola giderek Atilla'ya Damla'yı öldürmeye kalkanın Murat olduğunu ve suçu kendi üstüne yıkmaya çalıştığını söyler ama kanıtı olmadığı için bunu ispat edemez.

Bu sırada Damla uyanır. Atilla Damla'ya onu kimin bıçakladığını sorar ama Damla Murat'tan intikamını kendi alacağı için Murat'ı ele vermez. Hafızasını kaybetmiş numarası yapar.

Bu durumu fırsat bilen Murat sanki Damla'yla hiç ayrılmamışlar ve büyük bir aşk yaşıyorlarmış gibi aslında her şeyi hatırlayan Damla'yı kandırmaya çalışır.

Sonrasında Neslihan ve Murat arasında büyük bir yüzleşme yaşanır.

Murat, İtalya'dan gelen parayı alıp yurt dışına kaçma planları yapmaktadır.

Paraları da yanında götürdüğünü zanneden Murat Damla'nın valizlerdeki paraları aldığından bihaberdir.

Murat tekneyle yeni bir hayata doğru yola çıkmaktadır.