Itır Esen... 'ÇOK BÜYÜK İKİ AMELİYAT, GERİ DÖNDÜM!'

Başarılı oyuncu Itır Esen, geçtiğimiz temmuz ayında sağlık sorunları yaşadığını ve ameliyat olacağını duyurarak, sevenlerini üzmüştü. Esen, son olarak sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla sağlık durumu hakkında bilgi verdi.

Yeşilçam'ın unutulmaz yapımlarından olan 'Gülen Gözler' ve 'Aile Şerefi' gibi filmlerde yer alan usta oyuncu Itır Esen, geçtiğimiz aylarda sosyal medyada yaptığı paylaşımla ameliyat olacağını açıklamıştı.

SEVENLERİNDEN DUA İSTEDİ

Esen de bu paylaşıma teşekkür etti ve "Dualarınızı bekliyorum" diyerek sevenlerinden dua istemişti.

Uzun süredir omurgasındaki eğrilikten şikayetçi olan 66 yaşındaki Esen, özel bir hastanede altı saat süren bir ameliyat geçirmişti.

MÜJDELİ HABERİ VERDİ!

Ünlü isim, geçirdiği zor günlerin ardından 51.8 bin takipçisi bulunan sosyal medya sayfasından müjdeli haberi verdi.

Sözlerine, "Geri döndüm" diyerek başlayan oyuncu, gönderisinde şu ifadelere yer verdi:

Çok büyük iki ameliyat, uzun bir hastane ve iyileşme sürecinden sonra nihayet sevgili doktorlarım ve sevenlerimin hem dua hem de sonsuz desteğiyle Temmuz'dan Kasım'a ulaştım. Herkese binlerce teşekkürler.