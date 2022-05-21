İstanbul'da Sefo Coşkusu - Haberler

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İstanbul'da Sefo Coşkusu

Snob Magazin - Magazin
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İstanbul'da Sefo Coşkusu

"Bilmem Mi" "Affettim" "Tutsak" gibi şarkılarla dinlenme rekorları kıran başarılı rapçi Sefo, büyük bir konsere imza attı. Sefo, günler öncesinden biletleri sold- out olan Volkswagen Arena konserinde hayranlarıyla buluştu. Yaklaşık 1 ay hazırlandığı konserde Sefo'ya sahnede 10 dansçı eşlik etti.

Sefo'nun yakın arkadaşları olan yetenekli yıldızlar Yase, Jako, Revart, Lukhan ise Sefo sahneye çıkmadan önce önce seyircilere şarkılarını söylediler.

Bu büyük organizasyonu düzenleyen Campus Team Menajerlik şirketinin sahibi Ömer Çiller organizasyonun hazırlıkları 6 ay sürdüğünü belirtti.

Sevilen şarkılarını canlı seslendiren Sefo'nun konserine ünlüler ve fenomen dünyasından birçok isim de katıldı.

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