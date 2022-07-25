İstanbul'da görkemli açılış - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İstanbul'da görkemli açılış

İhlas Haber Ajansı - Magazin
 - Güncelleme:
İstanbul'da görkemli açılış

Beşiktaş Levent'te açılışı gerçekleştirilen bin 500 kişilik restoran, eğlence hayatına iddialı bir giriş yaptı.

Beşiktaş Levent'te açılışı gerçekleştirilen bin 500 kişilik restoran, eğlence hayatına iddialı bir giriş yaptı.

Eğlenceyi sevenler için Beşiktaş Levent'teki bir AVM'de geniş konseptli bir restoran açıldı. Bin 500 kişilik restoranda, haftanın 7 günü eğlence programları hazırlandı. Bir birinden ünlü DJ'lerin sahne alması planlanan Hogo Clup İstanbul ile ilgili bilgi veren işletme sahibi Burak Aras, çok heyecanlı olduğunu dile getirdi.

Hayalindeki mekanın isminin bir hikayesinin olmasını istediğini aktaran Aras, "Çocukken televizyondan izlediğimiz Hugo karakterinden etkilenerek bu ismi koyduk. Bu kadar birikim ve tecrübe olunca yeni bir konseptle yeni bir mekan açmak istedim. İstanbul'da yeni konseptimizle gerek çalışanlarımız gerekse mekanınızla 1 numara olacağımızı düşünüyorum" diye konuştu. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / Magazin

Beşiktaş İstanbul Magazin Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title