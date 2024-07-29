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İstanbul'da düzenlenen 'Türkiye Yüz Güzeli' yarışması renkli görüntülere sahne oldu

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İstanbul'da 'Türkiye Yüz Güzeli' yarışması düzenlendi. 200 kişi arasından seçilen 5 yarışmacı birinci olmak için yarıştı. Tuğba Çinkiya, 'Türkiye Yüz Güzeli' seçildi. Merve Yıldız ikinci olurken, Ayşe Kavcar ise üçüncü sırada yer aldı.

İstanbul'da düzenlenen 'Türkiye Yüz Güzeli' yarışması renkli görüntülere sahne oldu.

İstanbul'da 'Türkiye Yüz Güzeli' yarışması düzenlendi. 200 kişi arasından seçilen 5 yarışmacı birinci olmak için yarıştı. Özge Atalay'ın sunuculuğunu yaptığı yarışmada, 15 bin kişi oylama yaptı. Yarışma sonucunda Tuğba Çinkiya, 'Türkiye Yüz Güzeli' seçildi. Merve Yıldız ikinci olurken, Ayşe Kavcar ise üçüncü sırada yer aldı.

'Türkiye Yüz Güzeli' seçilen Tuğba Çinkiya, "Çok heyecanlıyım, güzel bir duygu. Bu kadar insanın beni desteklemesi ve seçmesi çok özel. Bugünü organize eden herkese çok teşekkür ederim. Ankara'dan katıldım. 18 yaşındayım ve aşçılık mezunuyum. Annem yarışmayı sosyal medya platformu üzerinden görmüş. Ben de denemek istedim" dedi. Estetiğe bakış açısı için Çinkiya, "İnsanın doğal hali daha iyi. Estetik benlik bir şey değil" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Magazin

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