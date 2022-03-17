İstanbul'da Sıra Dışı Parti! Olay Fotoğraflar... - Haberler

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İstanbul'da Sıra Dışı Parti! Olay Fotoğraflar...

Snob Magazin - Magazin
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İstanbul'da Sıra Dışı Parti! Olay Fotoğraflar...

Film kostümü tasarımcısı Elif Domaniç, eşi yönetmen Can Evrenol ile birlikte İstanbul'da sıra dışı bir parti düzenledi. Partiye Mazhar Alonson'un eşi Biricik Suden ve manken Şevval Şahin'de katıldı. İşte partiden çok konuşulacak kareler...

Kostüm yönetmeni Elif Domaniç'in, kendi tasarladığı "yatak odası" adı verilen çalışmalarının giyildiği, "çatışma" konseptiyle hazırladığı partiye çok sayıda ünlü isim katıldı.

Partide Elif Domaniç'in tasarladığı kıyafetleri giyen erkek dansçıların performansı ise dikkat çekti.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde dansçıların figürleri partiye gelenlerin takipçileri tarafından büyük ilgi gördü.

İŞTE MAGAZİN DÜNYASINA DAMGA VURAN PARTİDEN KARELER...

İstanbul'da Sıra Dışı Parti! Olay Fotoğraflar...

İstanbul'da Sıra Dışı Parti! Olay Fotoğraflar...

İstanbul'da Sıra Dışı Parti! Olay Fotoğraflar...

İstanbul'da Sıra Dışı Parti! Olay Fotoğraflar...

İstanbul'da Sıra Dışı Parti! Olay Fotoğraflar...

İstanbul'da Sıra Dışı Parti! Olay Fotoğraflar...

İstanbul'da Sıra Dışı Parti! Olay Fotoğraflar...

İstanbul'da Sıra Dışı Parti! Olay Fotoğraflar...

Snob Magazin / Magazin

Çatışma, Magazin, Haberler

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