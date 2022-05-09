İştahına düşkünlüğüyle bilinen Çitos Efe'nin son hali sevenlerini şaşırttı

Bir dönemin çok izlenen Çocuktan Al Haberi isimli programda yemek yemeğe olan olan aşkını sık sık ifade ederek seyircileri güldüren Çitos Efe lakaplı Efe Koçyiğit'in son hali görenleri şaşkına çevirdi.

11 YAŞINA GİRDİ

Yarışmadaki sempatik tavırları Türkiye'nin sevgilisi olan ve iştahına düşkünlüğüyle biline Koçyiğit, şimdilerde 11 yaşına girdi.

BAKANLIK DURUMA EL ATMIŞTI

O dönem küçük yaşına rağmen büyük bir üne kavuşan Çitos Efe için bakanlık duruma el atmıştı. Bakanlığın müdahalesinin ardından ekrana çıkan çocukların ekonomik olarak sömürülmeleri engellemeye çalışılarak, obezite konusunda küçük Efe'nin ailesine uyarıda bulunulmuştu.

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