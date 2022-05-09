İştahına düşkünlüğüyle bilinen Çitos Efe'nin son hali sevenlerini şaşırttı
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Dönemin çok izlenen programlarından Çocuktan Al Haberi'nde iştahına düşkünlüğü ile bilinen ve yemek yemeye olan sevgisini anlatırken seyircilerini güldüren Çitos Efe'nin 11 yaşındaki büyümüş hali sevenlerini şaşkına çevirdi.
Bir dönemin çok izlenen Çocuktan Al Haberi isimli programda yemek yemeğe olan olan aşkını sık sık ifade ederek seyircileri güldüren Çitos Efe lakaplı Efe Koçyiğit'in son hali görenleri şaşkına çevirdi.
11 YAŞINA GİRDİ
Yarışmadaki sempatik tavırları Türkiye'nin sevgilisi olan ve iştahına düşkünlüğüyle biline Koçyiğit, şimdilerde 11 yaşına girdi.
BAKANLIK DURUMA EL ATMIŞTI
O dönem küçük yaşına rağmen büyük bir üne kavuşan Çitos Efe için bakanlık duruma el atmıştı. Bakanlığın müdahalesinin ardından ekrana çıkan çocukların ekonomik olarak sömürülmeleri engellemeye çalışılarak, obezite konusunda küçük Efe'nin ailesine uyarıda bulunulmuştu.
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