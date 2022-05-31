Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen… ""MELEK MOSSO' NUN KIYAFETİ DEĞİL, HAREKETİ NEDENİYLE KONSERİNİ İPTAL ETTİK" - Haberler

Milli Gençlik Vakfı ve Anadolu Gençlik Derneği Isparta Şubesi tarafından geçtiğimiz hafta yayımlanan açıklamada, Melek Mosso'nun 'ahlaksızlığa özendirdiği'iddia edilmiş ve Isparta Uluslararası Gül Festivali'ndeki Melek Mosso konseri, Isparta Belediyesi tarafından iptal edilmişti.

Konseri iptal edilen Melek Mosso' nun açıklama yapmasının ardından hem sanat camiasından hem de siyasi isimlerden tepkiler gecikmedi.

Mosso' nun yerine sahneye çıkacak olan Seda Sayan ise bir açıklama yaparak "Melek kardeşimle ilgili araştırmayı yaptığımda sanatına ya da kadınlığına değil bir konserinde kadınlar ile ilgili konuşurken yaptığı parmak işaretinden dolayı Isparta Belediyesi'nin tepki gösterdiğini öğrendim. Bir talihsizlik olduğunu düşünüyorum inşallah bir daha böyle bir eylemde bulunmamasını dilerim" dedi.

Gelen eleştiriler karşısında sessizliğini koruyan Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, bugün ilk defa Al Sana Haber programına görüntülü olarak bağlanarak Melek Mosso' nun konserinin neden iptal edildiğini açıkladı.

İşte o konuşmanın detayları…

Tayyar Işıksaçan "Başkanım şu Melek Mosso meselesini siz bir anlatır mısınız?

Ne oldu da iptal ettiniz? Niye bu kadar şimşekleri üzerinize çektiniz?"

Başkan Şükrü Başdeğirmen; "Bu konu çok merak edildi ama polemiğe girmek istemediğim için cevap vermedim şimdiye kadar.

Son 10 gün içerisinde baktığımızda Türkiye' de 25' e yakın konser iptal edilmiş.

Bu konser ile ilgili çok fazla haber yapıldı. Ancak biz festivalde sorun yaşamayalım diye hanımefendinin organizatörü ile konuşarak iyi ilişkiler içerisinde bu konserin iptal olduğunu bildirdik."

Seyhan Soylu "Sayın Başkan iddia şu ki; 'Hanımefendinin dekolte pozlarından dolayı konsere çıkarılmıyor.

Burası muhafazakar bir yer' gibi sosyal medyada bir takım haberler çıktı. Aslı var mıdır?"

Başkan Şükrü Başdeğirmen; "Herkes her yorumu yapabilir.

Üç kadın sanatçıyla konuşuldu. Bir tane Festival yapıyoruz üç gün. Üçü de kadın sanatçı.

Biz kadınlar şöyledir böyledir demedik ki. Kadınla ve kıyafetle ne alakası var.

Orada yapılan bir hareket var.O hareketi yapması toplum tarafından uygun görülmedi.

Doğru bir hareket mi? Toplumdan aldığımız bir tepkiden dolayı tedbir anlamında bu kararı verdik.

Yine Seda Sayan gibi Işın Karaca gibi Niran Ünsal gibi çok değerli kadın sanatçılarımızla çıkıyoruz yine."

Tayyar Işıksaçan "Başkanım, halk konseri olacağı için o geceyi riske etmemek adına mı alınmış bir karardı?"

Başkan Şükrü Başdeğirmen; "O gece sanatını yaparken uygunsuz bir durum olabilir diye tahmin ederek biz bunu yaptık.

Eğer ben bunu yapmasaydım ve o gün keyifsiz şeyler yaşasaydık daha mı iyi olacaktı?"

Nurcan Sabur; "Başkanım sabah konuşmamızda 'Bu bizim organizasyonumuz değil.

Bir AVM' nin organizasyonu ve onların bulduğu sanatçılar' demiştiniz"

Başkan Şükrü Başdeğirmen; "Bu konser bir AVM'nin içinde ve AVM adına yapılacak bir konser.

Ancak isimleri bize sordular. O sanatçılarda bize danıştılar."

Seyhan Soylu "Değerli Başkan, ben sizin kişiliğinizle de ilgili bilgi sahibiyim.

Daha önceki organizasyonlarda da hoşgörüyle insanlarla ilişki kurduğunuzu biliyorum.

Ancak Melek Mosso diyor ki 'Ben dekolte olduğumdan dolayı Isparta Belediyesi benim üzerimden prim yapmak istiyor' gibi bir açıklaması var. Bununla ilgili ne düşünüyorsunuz?"

Başkan Şükrü Başdeğirmen; "Başkası üzerinden prim yapmak gibi şeylere benim ihtiyacım yok.

Ben bir Belediye Başkanıyım. Sanatçının üzerinden ben ne kazanabilirim ki?

Ha sanatçı benim üzerimden kazanabilir mi? Kazanabilir, o ayrı."

Tayyar Işıksaçan; "Bu basına yansıyan haberlerden dolayı üzerinizde siyasi bir baskı oluştu mu?"

Seyhan Soylu; "Herhangi bir siyasi baskı oluşturulamaz.

AK Parti'nin Şişhane'de 1 Haziran'da aynı hanımefendi ile düzenlenmiş Kültür Bakanlığı' nın organizasyonu var.

Başkan' ı zor durumda bırakmak için yapılıyor bu."

Başak Çokan "Şükrü Bey bu konu gündeme geldiğinde, açıklama geciktiği için bir kadın ve gazeteci olarak ilk tepki verenlerden biriydim.

Kadınların korunması için hem Devlet erkanına hem de erkeklere ihtiyacımız var.

Ama bu açıklamanız yüreğimize su serpti. Keşke bu açıklamaları daha erken yapsaydınız belki bu kadar büyük kaos olmayacaktı."

Seyhan Soylu'nun "Bu yanlış anlaşılmayı düzeltmek adına melek Mosso'nun konserine gider misiniz?" sorusu üzerine Başkan Şükrü Başdeğirmen;

"Olayı kişiselleştirmemek lazım. Ben bu kararı aldıktan sonra çok fazla linç edildim.

Ben başka sanatçı arkadaşlarımızla görüştürdüm arkadaşlarımı.

Mesela Funda Arar ve Derya Uluğ vardı. İlk 2 gün 'Tamam Sayın Başkanım. Biz katılıyoruz' dediler.

Ama onlara gelen baskı ve hakaret onları da yıldırıp konserden çekilmelerine neden oldu.

Bizler ne kadınlara karşıyız. Ne de başka bir şeye. Böyle bir şey olamaz."

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