İsmail Yk Evlenecekleri Korkuttu

Yayınlandığı andan itibaren klip çıkmadan hayranları tarafından büyük ilgi gören fragmanda İsmail YK, evlenmeden önceki hayallerini ve evlendikten sonra olan gerçekleri canlandırması evlenmeye niyetli olanların kafasını karıştırdı.

Hayaller ve gerçekler olarak ikiye ayrılan "Ağzı Olan Konuşuyor" isimli şarkının klibi 9 Mayıs'ta tüm dijital platformlarda yerini alacak. Sürekli evlilik sorularıyla karşı karşıya kalan İsmail YK,"Evliliği çok düşündüğüm için evlenmeyi düşünmüyorum" dedi ve nedenini klibinde anlattığını söyledi.

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