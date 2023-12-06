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İsmail Özkan'ı Kıbrıs'lılar Yalnız Bırakmadı

6 Aralık 2023 01:11 Son Güncelleme: 01:13 Abone Ol

İsmail Özkan'ı Kıbrıs'lılar, Kıbrıs devlet erkanın yanı sıra İstanbul Ankara ve İzmir'den çok sayıda iş insanında yalnız bırakmadı. İsmail Özkan, Kıbrıs'ın Türkiye'nin bütünlüğünün bir sigortası olduğunu belirtti.