İsmail Özkan'ı Kıbrıs'lılar Yalnız Bırakmadı
İsmail Özkan'ı Kıbrıs'lılar, Kıbrıs devlet erkanın yanı sıra İstanbul Ankara ve İzmir'den çok sayıda iş insanında yalnız bırakmadı. İsmail Özkan, Kıbrıs'ın Türkiye'nin bütünlüğünün bir sigortası olduğunu belirtti.
İsmail Özkan'ı Kıbrıs'lılar, Kıbrıs devlet erkanın yanı sıra İstanbul Ankara ve İzmir'den çok sayıda iş insanında yalnız bırakmadı.
İsmail Özkan" Kardeş Kıbrı'ımız bizim herzaman gurur vesilemiz olmuştur Kıbrıs, Türkiye'nin bütünlüğünün bir sigortasıdır.
Kıbrıs demek, Türkiye demektir" dedi .Kıbrıs türküsü "Dillirga" ve Kıbrıslı sanatçı usta yorumcu Nil Burak'ın seslendirdiği "Ben suyumu kazandım da içtim "şarkısıyla Kıbrıslıların gönlünde taht kurdu .…