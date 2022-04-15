İsmail Balaban - İlayda Şeker... EVLİLİK BİLMECESİ!
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Survivor şampiyonu İsmail Balaban ile yarışmada tanışarak aşk yaşamaya başlayan İlayda Şeker, sosyal medya hesabından takipçilerinden gelen soruları yanıtladı. Şeker, evlilikle ilgili gelen soruya "Evleneli yaklaşık 1 sene oldu" cevabını vererek herkesi şaşkına çevirdi.
Survivor 2021'de tanışan İlayda Şeker ile şampiyon İsmail Balaban, yarışmadan sonra aşk yaşamaya başladı.
Sosyal medya hesabından sık sık cesur pozlarını paylaşan Şeker, takipçilerinden gelen soruları yanıtlarken evlilikle ilgili dikkat çeken bir açıklama yaptı.
"EVLENELİ BİR SENE OLDU"
Son olarak İsmail Balaban'ın ailesiyle düğün alışverişi yaparken görüntülenen İlayda Şeker, bir takipçisinin "Evleneli kaç yıl oldu, nikah fotoğraflarınız var mı?" sorusu üzerine "Evleneli yaklaşık 1 sene oldu.
Fotoğraflardan size bir albüm yapacağım" itirafında bulundu.
Şeker'in espri yapıp yapmadığı ise henüz bilinmiyor.