Işın Karaca - Yeliz... GÜLŞEN İÇİN KAPIŞTILAR!

Işın Karaca, geçtiğimiz aylarda meslektaşı Gülşen'in sahne kostümüne verdiği tepkiyle gündeme gelmişti.

İzzet Yıldızhan'ın, "Her sanatçının yaşam biçimi var, saygı duyarım ama şu da bilinmeli ki burası Türkiye!

Herkes bu topluma göre yaşamalı. Külotla da çıkmasınlar bir zahmet" açıklamalarının ardından sahneye iddialı bir kıyafetle çıkan Gülşen, Karaca'yı kızdırmıştı.

"BU KADARI FAZLA!"

Beyaz TV'de yayınlanan 'Söylemezsem Olmaz' programına konuşan Işın Karaca, Gülşen'in gündem olan sahne kıyafetini şu sözlerle eleştirmişti:

"Ben de kız annesiyim. Türkiye'de sanat yapıyorum. Her şeyin dozajını çok net bilmek gerekiyor hayatta.

Yanındaki 3-5 marjinal insana inanıp da 'Haydi bu çok güzel oldu, bunu da magazine taşıyalım' demekle olmuyor bazı şeyler.

Bir kariyer var önümüzde. Gülşen çok özel bir kız, kendi besteler yapan, buna ihtiyacı olmayan bir insan.

Mesele şu, ben bunu 10 yaşındaki kızıma atıp normalleştirebilir miyim? Yani bu değil, normalleştiremezsin bu kadarını! Bu kadarı fazla!"

"VÜCUDU DEĞİL, AKLIYLA İŞ YAPACAK"

Karaca, ardından 'Sen Ben Aşk' parçasının tanıtımı için verdiği derin yırtmaçlı pozu eleştirilip, "Bir kız annesi olarak çocuğunuz onayladı mı?" sorusu yöneltilince, "Bir kadın etten ibaret değildir. Vücudu değil; aklıyla iş yapacak" yanıtını vermişti.

"BİZİM ÖRF VE ADETLERİMİZ VAR"

Önceki gün sevgilisi Can Yapıcıoğlu ile bir mekandan çıkarken görüntülenen Işın Karaca, Gülşen'in çok konuşulan sahne kostümlerini hedef alan açıklamalarıyla ilgili konuştu.

Şarkıcı, "Ben bir kuyuya taş attım altı hafta önce; benim bir şey yapmama gerek kalmadı, herkes bir şey yaptı. Şunu söylemek istiyorum, bizim örf ve adetlerimiz var. Ben de sahneye çıkıyorum, dekolte giyiyorum. Bunun sadece bir dozajı olduğunu söyledim. Kim ne isterse onu giysin ama çocuklarımız var. Saçma sapan şeyler, artık bunlar mide bulandırıyor. Yani Aleyna İngilizce şarkı söyledi, en iyi dil edebiyatla söyle bunu. Ben çok iyi biliyorum, ben de dil edebiyat mezunuyum. Bizim büyüklerden öğrendiğimiz bu değildi. Ben Sezen Aksu, Ajda Pekkan öğrencisiyim, böyle şeyler görmedik. Sanatçı topluma yön verendir" ifadelerini kullandı.

"KADININ ETİ BU KADAR MI UCUZ?"

Karaca, "Bir kesim de bunu kadına şiddet olarak görüyor, sizin söylemlerinizi" sözlerine ise, şu ifadelerle cevap verdi:

"Kadının eti bu kadar mı ucuz? Hiçbir kadının eti bu kadar ucuz değil.

Kadınlık ve çocuklar için bu kadar mücadele eden kim var hâlâ ülkemizde?

Kendi torununu istismar eden insanlar görüyoruz, çok çirkin ve çok canımızı yakan konular.

Ve elimiz kolumuz da bağlı bu konularda..."

"NE HADSİZCE BİR SÖYLEM, YAZIKLAR OLSUN"

Işın Karaca'nın gündem olan sözleri kısa sürede tepki çekerken ünlü şarkıcı Yeliz de sessiz kalamadı.

Twitter hesabından Işın Karaca'ya seslenen Yeliz, "Her zamanki söz; Kadının en büyük düşmanı kadın...

Eminim vücudu su gibi olsaydı, en başta kendi giyerdi.

Bu ne saygısızca, hadsizce bir söylem. 'Kadın eti bu kadar ucuz değil' yazıklar olsun.

Sana ne milletin ne giydiğinden. Bu nasıl haddini aşan bir söz.

Sabah sabah kan beynime çıktı. Et kasapta olur Işın Hanım" ifadelerini kullandı.

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