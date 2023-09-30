Dilan Polat'ın kardeşi Sıla Doğu uyuşturucu maddeden gözaltına alındı

Canlı yayın yaparken uyuşturucu madde kullandığını itiraf eden Dilan Polat'ın kardeşi Sıla Doğu, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Dilan Polat'ın kardeşi Sıla Doğu, sosyal medyada canlı yayın yaparken uyuşturucu madde kullandığı itirafında bulunduğu gerekçesiyle gözaltına alındı.

CANLI YAYINDA İTİRAF ETTİ

Sosyal medya fenomeni Dilan Polat'ın kardeşi Sıla Doğu, sosyal medya hesabından canlı yayın yaptığı sırada "Uyuşturucu madde içiyorum" itirafında bulundu. O anlara ait görüntüler kısa sürede sosyal medyada gündem olurken konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖZALTINA ALINDI

Yapılan çalışmaların ardından Sıla Doğu, bugün polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Doğu işlemleri için emniyete götürüldü.