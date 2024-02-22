İnci Taneleri nerede çekiliyor? İnci Taneleri dizisi konusu nedir, oyuncuları kimler?

İnci Taneleri dizisinin çekim yerleri, konusu ve oyuncu kadrosu merak konusu oldu. İkinci bölümü yayınlanan İnci Taneleri'nin çekildiği yerler, hikayesi ve oyuncuları hakkında bilgi arayışı başladı. Peki, İnci Taneleri nerede çekiliyor? İnci Taneleri konusu nedir, oyuncuları kimler? Detaylar haberimizde...

İNCİ TANELERİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

İnci Taneleri dizisi, Ankara ve İstanbul'un çeşitli semtlerinde çekiliyor. İstanbul'un Beşiktaş ve Galata gibi mekanlarında gerçekleştirilen çekimler, diziye renkli ve çekici görüntüler katıyor.

İNCİ TANELERİ DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Azem Yücedağ, eşinin ölümüyle suçlanan bir edebiyat öğretmeni olarak geçirdiği zorlu süreci anlatır.

İNCİ TANELERİ OYUNCULARI KİMLER?

Yılmaz Erdoğan'ın başrolünde yer aldığı yapımda