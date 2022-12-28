İnci Sözlük 15. Yaşına 'Merhaba' Dedi

Yeni yaşına "Merhaba" diyen İnci Sözlük'ün özel daveti, Banu Noyan organizasyonuyla Organizatörlüğünde, Uludağ İnci Sözlük Yönetim Kurulu Başkanı Emin Adanur'un ev sahipliğinde The Ritz-Carlton'da gerçekleşti.

Gül Ergi, Ayşe Begüm Onbaşı, Neslihan Yargıcı, Sinem Yıldırım, Nagihan Karadere, Kadriye Orgar, Tuna Arman, Faruk K, Aslı Turanlı, Ümit Karalar, Pınar Eliçe, Cem Belevi, Cem Özer ve eşi, Bekir Aksoy ve Nazife Aksoyeşin'in de yer aldığı geceye siyaset, iş, sanat ve cemiyet hayatından sevilen isimler katıldı.

İnci Sözlük, Gonca Vuslateri'nin eğlenceli sunumu ve Behzat Gerçeker – ENBE Orkestrası'nın eşsiz canlı performansıyla unutulmaz bir gece yaşattı. Şıklığıyla göz kamaştıran Vuslateri, Enbe Orkestrası'na sahnede eşlik etti. Her dönemin en sevilen parçaları ve 2022 yılının en favori şarkıları davetlilerle birlikte söylendi.

Gonca Vuslateri ve Emin Adanur'un tüm misafirlerle temsili yeni yıla geri sayımla başladığı gecede Uludağ İnci Sözlük'ün bir öğrenci projesi ile başladığını belirten Emin Adanur sözlerine şu ifadelerle devam etti:

"Genç bir girişimci hikayesi ile çıkılan yolda bugün 15. yılımıza girmenin gurur ve mutluluğunu yaşıyoruz. Hızla dijitalleşen ve gelişen dünyada, 15 yıldır Türkiye'nin en güçlü sosyal medya platformu olarak varız. Bu özel gecede 15 yıldır olduğu gibi sizlerle olmak büyük keyif. Yeni yıla girmeye sayılı günler kala herkese şimdiden sevdikleriyle mutlu, huzurlu ve sağlıklı bir sene diliyorum.

Birlikte karşılayacağımız nice mutlu yıllar dilerim.a, iyi eğlenceler." İnci Sözlük, Gonca Vuslateri'nin eğlenceli sunumu ve Behzat Gerçeker- ENBE Orkestrası'nın eşsiz canlı performansıyla unutulmaz bir gece yaşattı. Vuslateri, çok yoğun bir döneminde olduğunu ancak memleketlisi olan iş insanı Adanur ve benzer özel gecelerde sunuculuk yapmaktan çok memnun olduğunu dile getirdi. 2023 yılında evinin, ailesinin, tüm hayvanların sağlığını dileyen Vuslateri, gecede Enbe Orkestrası'na sahnede eşlik etti. Her dönemin en sevilen parçaları ve 2022 yılının en favori şarkıları davetlilerle birlikte söylendi. Gecede Bursa'dan özel olarak getirilen binlerce kestane şekeri misafirlere hediye edildi. Konuklarının ağızlarını tatlandıran İnci Sözlük, yeni yıldaki caps ve girişleri için "Tatlı yiyelim, tatlı içerikler üretelim" mottosu yürüttü.

YOĞUNLUĞUNU MEMLEKETLİSİ İÇİN BÖLDÜ

İnci Sözlük, Gonca Vuslateri'nin eğlenceli sunumu ve Behzat Gerçeker - ENBE Orkestrası'nın eşsiz canlı performansıyla unutulmaz bir gece yaşattı. Şıklığıyla göz kamaştıran Vuslateri'ni geceye Özlem Süer hazırladı. Gece ile ilgili Vuslateri "Çok güzel bir organizasyon, çok yoğun olduğum bir dönem ama yetiştim. Böyle ekstrem, memleketlim olan iş insanların özel günlerinde sunuculuk yapmaya da bayılırım. Emin Bey de ben de Bursalı ve Bursaspor'luyuz. Keyifli bir akşam oldu." dedi.

FATİH AKSOY'UN 2023 HEDİYESİ

2022'nin bir önceki yıldan daha iyi geçtiğini de paylaşan Vuslateri, bu yılı şu sözlerle değerlendirdi: "Dizimiz bu yıl dijital platformlarda yayına girdi. Bu platformlar insanların pandemi nedeniyle sinemaya ya da tiyatroya küstüğü bir dönemde çok motive edici bir şey. 2023 yılında bu hastalık konularını geride bırakmak istiyorum. Hepimizin ailelerinde bu süreci ciddi atlatan da oldu, atlatamayan da. Duygusal olarak ben de çok bunaldım, hepimizin motivasyonu düştü. İş gücümüz azaldı. Tüm bunlardan sonra bu yaz bir film yazdık, 10 Şubat'ta vizyona girecek. Benim hayalim gerçekleşti. Çok heyecanlıyım, ilk yazdığım iş. Fatih Aksoy'un 2023 için bana verdiği en güzel hediye oldu 'Sen senaryo yazabilirsin, yürü' demesi. Projenin devamı geliyor, yazıyorum. Tabi ki önce sinemayı yöneldik, dijital platform değil. Kendimi bu yönde döndürmüştüm."

2023 yılında evinin, ailesinin, tüm hayvanların sağlığını dileyen Vuslateri gecede Enbe Orkestrası'na sahnede eşlik etti. Her dönemin en sevilen parçaları ve 2022 yılının en favori şarkıları davetlilerle birlikte söylendi.

"YAKIN TARİHTE EVLİLİK YOK"

Geceye katılan oyuncu Aslı Turanlı sürekli eğitim halinde olduğunu ve workshop'lara katıldığını açıkladı. Artık yer alacağı projelerde rolüne hizmet etmek istediğini dile getiren Turanlı, televizyon dizisi için görüşmelerinin devam ettiğini belirtti. Geceye yalnız katılan Turanlı, erkek arkadaşı Burak Çelik'in rol aldığı dizideki aksiyon sahneleri için de bir önceki projesinin aksiyon sahnelerinin daha ağırlıklı olduğunu ama elbette bir şey olmasından endişelendiğini ve dizisini takip ettiğini söyledi. Yakın tarihte evlilik görünmediğini söyleyen Turanlı, İnci Sözlük'e de başarılı dolu nice yıllar dilerken, 2023'ün herkese sağlık, mutluluk, huzur getirmesini temenni etti.