İmdb... TÜRK KADIN OYUNCULARININ AĞZI BANTLI FOTOĞRAFLARI TEPKİ TOPLADI!..

Dünyanın dört bir yanındaki aktör, aktris, yönetmenlerin kişisel profillerinin yer aldığı IMDb'de Türk kadın oyuncuların ağızları bantlı fotoğraflarının yer alması tepki çekti.

Bir internet kullanıcısı tarafından fark edilen olayda Türk kadın oyuncuların büyük çoğunluğunun profil resmi dizi ve filmlerdeki şiddet gördükleri sahnelerden oluşurken, söz konusu olayın biri tarafından bilinçli yapılıp yapılmadığı merak edildi.

DurakMedya'da yer alan habere göre IMDb sitesinde yer alan Türk oyuncuların fotoğrafları tartışma konusu oldu.

Aralarında Songül Öden, Hande Ataizi, İpek Özagan ve Helin Kandemir gibi oyuncuların görsel fotoğraflarının ağızları bantlı şekilde verilmesi tepki çekti.

Siteye mesaj atan bir kullanıcı " Bu saçma bi tesadüf mü yoksa işin arkasında başka bir ruh hastalığı mı var emin olamadım" diyerek tepkisini dile getirdi.

Bir çok Türk kadın oyuncuda aynı şey var,,,

"Imdb Turkish actress" yazıp görselleri seçince google'da Türk kadın oyuncuların bantlı resimlerinin çıktığı görüldü.