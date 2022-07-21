İlyas Yalçıntaş'tan Aşk Tohumu - Haberler

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İlyas Yalçıntaş'tan Aşk Tohumu

Snob Magazin - Magazin
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İlyas Yalçıntaş'tan Aşk Tohumu

Başarılı sanatçı İlyas Yalçıntaş ve başarılı müzisyen Alper Atakan'ın yeni çalışması "Aşk Tohumu" Alfa 7 & DMC etiketiyle yayınlandı.

Sözü ve müziği İlyas Yalçıntaş'a düzenlemesi Alper Atakan'a ait olan "Aşk Tohumu"nun klip hikayesi bir lisenin mezuniyet balosunda geçiyor. İki başarılı müzisyenin elinden çıkan Aşk Tohumu uzun süredir sessizleşen pop müziğini harekete geçirecek.

Yaptığı her şarkı ile radyo ve müzik listelerinde üst sıralara yerleşen İlyas Yalçıntaş, yeni çalışması ile de zirvede olmayı planlıyor. Aşk Tohumu 22 Temmuz Cuma günü tüm dijital platformlarda yayında.

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