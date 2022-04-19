İLK KEZ BİR PROGRAMDA, KAPANAN BİR TV KANALININ HELVASI KAVRULDU!

Seyhan Soylu'nun ayrılma kararından sonra işler yolunda gitmemiş, Flash TV' ye bir süre sonra kayyum atanmıştı…Kayyum sürecindeyken yönetimin, 15 Nisan günü yapmış olduğu basın açıklamasında, Ömer Ziya Göktuğ' un ölümü sonrası kanalın gerekli yönetim organlarından yoksun kaldığı, ortaklar arası anlaşmazlığın çıktığı ve yayıncılık lisansının yenilenmemesinden dolayı yayın hayatına son verildiği ve Flash Haber olarak devam edeceği duyuruldu.

Bu kararın üzerine Seyhan Soylu "Al Sana Haber" program yorumcularından Nurcan Sabur'un sahibi olduğu Magazinkolik'in Flash TV için "Medya Dünyasının Acı Kaybı" diye attığı başlığı programa taşıyarak ölünün arkasında adet olarak yapılan helvalardan dağıttı…

Seyhan Soylu yaptığı açıklamada "Bizim Flash TV' de hakkımız yendi. Çünkü benim ve Nihat' ın yapmış olduğumuz söylemlerden dolayı Flash Tv rahatsız olmuştu. Nihat Doğan' ın kendi kanından olan insanlara Kürtlere karşı duruşu, toplumsal söylemleri nedeniyle Kürtlük propagandası yapıyor deniliyordu. Bu ülkede yaşayan 25 milyon Kürdü kimse dışlayamaz. Bundan dolayı ben de onun yanında hareket ettim. Ve keza benim hükümetle veiktidarla ilgili, Sayın Recep Tayyip Erdoğan' ın mevcut pandemi nedeniyle oluşan dünya krizleriyle ilgili yapmış olduğu uygulamalarda doğru bir şey gördüğümde iltifat ediyorum. Yanlış bir şey gördüğümde de eleştiriyorum. Bu benim yalakalığım değil.

'Tarafsızların ve kararsızların kanalı' sloganını da Ömer ağabey ile birlikte bulmuştuk. Ve Flash Haber kanalını birlikte ortak olarak açmak için ben proje bazında getirdim. Flash Tv' nin kapanması bizim acı kaybımız olur. Çünkü sektörün ilk televizyonlarından biridir ve yabana atılacak bir televizyon değildir.

Kızları benim kardeşlerimdir onlar ama yanlış bir seçim yapmıştı. Yapmış oldukları seçimde iktidarı hedef alarak saldırmaları maalesef ki hem Göktuğ ailesini hem de diğer ortak Mehmet Göktuğ'u, ki çok muhafazakardı onu da etkiledi. O da kapanmasını istedi kanalın" derken Nihat Doğan ise "Bize mobbing uyguladılar. Banttan yayın yapmamızı istediler" dedi.

Bunun üzerine Soylu "Evet ben de istemedim ve istifa ettim. Özellikle Hakan Aygün mobbing uyguladı. Maalesef ki Cuma günü Türkiye' nin en önemli televizyonlarından birinin bir sürü sıkıntılarla, villalar satılarak kendi iç bünyesinde finanse edilmeye çalışılarak tekrar açılması ve benim 4 ay boyunca kaburgam kırık halde işe giderek mücadele etmem ve benim Flash Tv' yi yeniden gündeme getirerek patlatmam ağırlarına gitmiş olmalı. Hakan Aygün daha önce de Halk Tv de başarısız bir operasyon yaptı. Burada da umutları CHP' den ekonomik olarak destek almaktı. Bunun için Kılıçdaroğlu'na gitti sık sık… Ama onlardan da resti görünce, biz ayrıldıktan 20 gün sonra kayyum atandı. Sonrada kapandı. Pek çok insan işsiz kaldı.

Özel bir bilgi daha vereyim. Mehmet bey haciz yolladı teknik malzemeler için. Başka bir şirketten alındı bu malzemeler size ait değil diyerek. Orada personelden istifalar alındı yeni bir şirkete geçilsin ve tazminat ödenmesin diye. Hala da maaşlar verilemiyor. Yanlış strateji yapılıyor ve bu Ömer Göktuğ' un kızlarından kaynaklanan bir şey değil. Orayı bir Moskova devlet radyosu gibi kullanmalarından dolayı sıkıntılar yaşandı.

Flash Tv' nin kapanması en çok beni üzdü. Bu nedenle helva yaptırdık biz. Ama bu helvayı kızlarına ve çalışanlarına değil, bize mobbing uygulayanlara yaptırdım" diyerek Flash Tv' ye seslendi;"Siz Flash TV' yi öldürdünüz. Türkiye' nin en önemli tv kanallarından birini öldürerek personele maaş ödeyemediniz, onların tazminat haklarını yaktınız. Şimdi benim Flash Haber ile ilgili projemi Mehmet Bey' e de onaylatacaktık. Şu anda Flash TV' ye ek olarak Mehmet Bey yine bu kanalı durdurabilir. Benim hukuki haklarımdan dolayı ben de durdurabilirim. Yine yanlış yoldasınız. Flash TV' yi benim yönetimimden başka kimse kurtaramaz. 6 ayda maliyetsiz bir televizyon haline getiririm. Hakan Aygün, ben Türkiye' nin televizyon konusunda üç beş dâhisinden biriyim. Yakında yönetime geliyorum. Seni de gece haberlerine koyacağım" diyerek stüdyoda helva dağıttı.