"İlk kez açıklıyorum" diyen oyuncu Ümit Erdim'den bomba Bilal Erdoğan iddiası

Oyuncu Ümit Erdim, Bilal Erdoğan'ın da bulunduğu toplu bir fotoğrafın ardından Petrol Ofisi ile olan yıllık anlaşmasının iptal edildiğini öne sürdü. Siyasete uzak biri olduğunu belirten Erdim, fotoğrafın sosyal medyada tartışma yaratmasının ardından iş birliğinin sonlandırıldığını ve teşekkür mesajına bile yanıt verilmediğini ifade etti.

Ünlü oyuncu Ümit Erdim, katıldığı bir programda dikkat çeken bir açıklamada bulundu. Erdim, Bilal Erdoğan'ın da bulunduğu bir toplu fotoğrafın ardından Petrol Ofisi ile olan yıllık anlaşmasının iptal edildiğini öne sürdü.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLAN FOTOĞRAF

Erdim, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu'nun davetinde yer aldığını belirterek, "Yaklaşık 30 kişilik bir toplu fotoğraf çekildi. Oğuzhan Koç, Mus-Car (Mustafa Akan), Eser Yenenler, Sefo ve Volkan Demirel gibi ünlü isimlerin de bulunduğu etkinlikte çekilen kare, Batuhan Mumcu'nun Instagram hesabından paylaşılınca sosyal medyada tartışma konusu haline geldi" dedi.

"SİYASETE UZAK BİRİYİM AMA..."

Fotoğrafın paylaşılmasının ardından sosyal medyada gündem olduğunu belirten Erdim, "Beni bilen bilir, siyasete uzak birisiyim. Fotoğrafta 30 kişi vardık ama konu Bilal Bey olunca o kare olay oldu. Ne yandaşlığımız kaldı, ne başka bir şeyimiz." ifadeleriyle yaşanan süreci anlattı.

"AYNI KAREDE OLDUĞUM İÇİN İPTAL EDİLDİ"

Erdim, o dönemde Petrol Ofisi'nin Türkiye Ralli Şampiyonası takvimiyle ilgili sosyal medya projelerinde yer aldığını belirterek, "Yıllık bir anlaşmamız vardı. Normalde bu anlaşma aralık ayına kadar sürecekti. Ama Bilal Bey ile aynı karedeyim diye işi durdurdular" ifadelerine yer verdi.

"TEŞEKKÜR MESAJIMA BİLE YANIT VERMEDİLER"

Bu durumu ilk kez açıkladığını söyleyen Ümit Erdim, yaşananlara rağmen yapıcı bir tavır sergilediğini belirterek, "Ben yine de teşekkür mesajı gönderdim, 'Güzel bir işti' dedim. Ama ona bile yanıt vermeye tenezzül etmediler" şeklinde konuştu.

Yorumlar (9)

Haber YorumlarıHasan Turk:

Fenami bilalden ayrildiysan bilmedn israillede alakani kesmissin birak bunlarla alakasi olan yecuc mecuc kavimi dusunsun imanini koru uzak dur akp den

Yorum Beğen39
Yorum Beğenme95
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıUfuk dogan Cetintaş:

yanı diyorkı; akp bana sahip çıksın, Size doğru yanlıyorum… diyor ????????

Yorum Beğen52
Yorum Beğenme40
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıali tartan:

Sende aynısını mı yaptın çok iyi anlıyorsun bu işlerden

yanıt25
yanıt10
Haber YorumlarıTürk:

hem siyasetten uzağım diyor hemde siyaset yapiyor bence :)

Yorum Beğen40
Yorum Beğenme40
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıÖmer Tokgöz:

şimdi iyi pirim yaptın

Yorum Beğen50
Yorum Beğenme27
yanıtYanıtla
Tüm 9 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
