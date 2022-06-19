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İlk Babalar Günü Kutlaması

Snob Magazin - Magazin
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İlk Babalar Günü Kutlaması

Kıvanç Tatlıtuğ ve Başar Dizer çifti, kısa süre önce oğulları Kurt Efe'yi kucaklarına almıştı. Yakın zamanda bebeklerinin bakımına yardımcı olması için dadı da tutan çiftin maaş olarak ödedikleri miktar dudak uçuklatmıştı. Tatlıtuğ, ilk Babalar Günü'nü oğlu ile birlikte olduğu fotoğrafla kutladı.

Kıvanç Tatlıtuğ ve 6 yıl önce evlendiği Başak Dizer kısa süre önce oğullarını kucaklarına aldı. Kıvanç Tatlıtuğ'un oğlu Kurt Efe'nin görüntüsü ise geçtiğimiz hafta ortaya çıktı.

Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer çiftinin oğulları Kurt Efe'nin altın sarısı saçları ile babası Kıvanç Tatlıtuğ'a benzediği görüldü. Kıvanç Tatlıtuğ ve eşi Başak Dizer oğulları için hemen bir dadı buldu.

Bir süredir Bodrum'daki evlerinde olan ve zaman zaman ünlü isimleri de evlerinde ağırlayan çift Kurt Efe için paraya kıydı. Ünlü çift, büyük bir titizlikle seçtikleri bakıcıya 1.400 dolar yani yaklaşık 25 bin TL ödüyor.

Kıvanç Tatlıtuğ ilk Babalar Günü'nü ise oğlu Kurt Efe ile çekildiği fotoğrafı paylaşarak kutladı. Fotoğraf kısa sürede binlerce beğeni aldı.

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