Sarılınca Sana, Ellerimde Çiçekler, Neler Oluyor Bize ve Sarı Laleler gibi dillerden düşmen şarkılarıyla müzik piyasasına imzasını atan İlhan Şeşen, akciğer kanserine yakalandı.

2. Sayfa'da yer alan habere göre, bir süredir Bodrum'da yaşayan Şeşen, hastalığın ardından İstanbul'da tedavi altına alındı. Doktorları, Şeşen'in tedaviye olumlu yanıt verdiğinin müjdesini verdi.

Şeşen'in daha önce de kansere yakalanarak kurtulduğu konuşulanlar arasında.