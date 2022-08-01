İlhan İrem.... HAYATINI KAYBETTİ!

67 yaşındaki İlhan İrem 5 aydır yoğun bakımda tedavi gördüğü Maslak Acıbadem hastanesinde hayatını kaybetti.

İlhan İrem için ilk taziye telefonunun İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan geldiği öğrenildi.

İMAMOĞLU'NDAN TAZİYE MESAJI

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, ayrıca sosyal medya hesabından İlhan İrem için taziye mesajı yayımladı.

İmamoğlu, "Sanatçı İlhan İrem'in vefat haberine çok üzüldüm. Tarzı ve besteleriyle hepimizin zihninde, anılarında çok güzel bir yer bıraktı.

Sanatçımıza Allah'tan rahmet; yakınları, ailesi ve tüm sevenlerine başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.

Türk pop müziğinin yeri doldurulamayacak usta ismi İlhan İrem resmi bir törenin ardından Aşiyan Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlanacak.

MANSUR YAVAŞ: MEKANI CENNET OLSUN

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş yaptığı paylaşımda "Müziğimizin eşsiz seslerinden İlhan İrem'i kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz.

Şarkılarıyla hayatımızda olmaya devam edecek. Mekanı cennet olsun. Işık ve sevgiyle..." sözleriyle İlhan İrem'e veda etti.

INSTAGRAM'DAN SON PAYLAŞIMINI AYLAR ÖNCE YAPMIŞTI

Usta sanatçı İlhan İrem, geçtiğimiz Şubat ayında Instagram'dan yaptığı paylaşımla dikkat çekmişti.

İrem sağlık sorunu yaşadığı haberlerinin ardından "Tüm zamansızlıkları içinde sevginin..." notuyla çektiği bir fotoğrafını paylaşmıştı.

UNUTULMAZ ESERLER BIRAKTI

'Yazık Oldu Yarınlara', 'Boşver Arkadaş', 'Anlasana', 'İşte Hayat' , 'Konuşamıyorum', 'Olanlar Olmuş', 'Sürgün Gibi Masallarda', 'Ben Değilim' gibi pek çok ölümsüz esere imza atan İlhan İrem, 44 yıl boyunca bestelerini kendinden başkalarının seslendirmesine, filmlerde, reklamlarda kullanılmasına izin vermemişti.

İlhan İrem, 2017 yılımda artık uygun koşullarda eserlerinin seslendirilebileceğini açıklamıştı.