İlham veren kadınlar, 2'nci Türkiye Kadın Zirvesi'nde buluştu

Kadın istihdamına dikkat çekmek, kız çocuklarının eğitimine katkı sağlamak ve kadına yönelik şiddete karşı farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlenen Türkiye Kadın Zirvesi, bu yıl 2'nci kez İstanbul'da gerçekleşti.

Bu yıl 2'ncisi düzenlenen Türkiye Kadın Zirvesi, BIG Creative Medya A.Ş. ve İstanbul İş İnsanları Derneği (İSTİNDER) ev sahipliğinde düzenlendi. Etkinlikte, kadınların toplumsal ve profesyonel yaşamındaki rolünü güçlendirmeye yönelik iki panel düzenlendi. Gazeteci-yazarlar Alev Gürsoy Cimin ve Mehmet Coşkundeniz moderatörlüğünde yapılan 'Geleceğin Kadın İnşası' ve 'İlham Veren Kadınlar' başlıklı panellere, SHOPSA Yönetim Kurulu Başkanı Demet Sabancı Çetindoğan, RAMS Türkiye Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Cem Ciritci, Kiğılı CEO'su Sena Suerdem Camcı, milli sporcu Defne Kurt, oyuncu Gonca Vuslateri ve sanatçı Ebru Yaşar katıldı. Katılımcılar, kendi alanlarındaki deneyimlerini ve kadınların iş, sanat ve spor dünyasındaki başarılarını ele aldı.

Panelde konuklar; kadın istihdamına verdikleri önemi, toplumsal eşitlik için geliştirdikleri projeleri ve kendi ilham hikayelerini katılımcılarla paylaştı.

Demet Sabancı Çetindoğan, "Kadınlar uygarlığın anahtarıdır. Onlar toplumun geleceğini şekillendirir" sözleriyle salondan büyük alkış aldı. Sena Suerdem ise iş dünyasında kadın liderliğinin artmasının Türkiye ekonomisi için kritik öneme sahip olduğunu vurgularken, Cem Ciritci, RAMS Türkiye'nin sosyal sorumluluk projeleriyle kadın girişimciliğini destekleyen adımlarını anlattı.

Sanatçı Ebru Yaşar, sahneye çıkmadan önce kadın dayanışmasının önemine değinirken, "Birbirimizin ışığı olmalıyız" dedi.

Defne Kurt ise, beş dünya şampiyonluğuna uzanan kariyerinde bir kadın olarak karşılaştığı zorlukları ve azmin gücünü dinleyicilere aktardı.

İSTİNDER Başkanı ve organizatör Nedim Delibaş da zirveye ilişkin açıklamalarda bulundu. Delibaş, "Türkiye Kadın Zirvesi'nin ikincisini gerçekleştirdik. Kadın ve kadına değer veren markaları bir araya getirdik. 'Kadın Dünyadır' sloganını ana tema olarak belirledik. Ülkemizde toplumsal barışa katkı sunmak için bu organizasyonu yaptık. Topluma örnek olacak insanları bir araya getirdik. Ülkemizde yaşanan kadın cinayetleri, çocuklarımızın hayatını kaybetmesi, toplumdaki eşitsizliğin üst noktalara gelmesi sebebiyle sosyal sorumluluk odaklı bir organizasyon yapmayı hedefledik ve amacımıza ulaştık" dedi.

Gerçekleştirdikleri sosyal sorumluluk projeleri ile ödül almaya hak kazanan RAMS Türkiye Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Cem Ciritçi de sosyal sorumluluk projelerinin ve toplumsal faydanın önemi üzerine açıklamalarda bulundu. Ciritçi, "RAMS çatısı altında sosyal sorumluluk projelerimizi yürütüyoruz. Şirket olarak sadece inşaat yapmıyoruz aynı zamanda sosyal sorumluluk projelerine de önem veriyoruz. İstanbul Valiliği ile yürüttüğümüz projelerimiz var, diğer illerde kamu ortaklığıyla yürüttüğümüz projelerimiz de var. Bunların yanında spor dallarında da kulüplerimizin yanında oluyoruz. Topluma nasıl daha faydalı olabiliriz bunun düşüncesi içindeyiz. Önümüzdeki dönemde de toplumsal fayda için çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Kadın liderliğine ödül

Program, yıl boyunca yaptıkları çalışmalarla Türkiye'nin adını uluslararası alanda duyuran kadınlara verilen ödül töreniyle sona erdi.

Ödül alanlar şu şekilde sıralandı:

2'nci Türkiye Kadın Zirvesi - Türkiye Kadın Ödülleri kazananları

Yılın Kadın Etkinlik Yöneticisi: Zeynep Ceyda Özcan

Yılın Kadın Girişimcisi: Demet Sabancı Çetindoğan - Shopsa Yönetim Kurulu Başkanı

Yılın CEO'su: Sena Suerdem - Kiğılı Ceo'su

Yılın Sosyal Sorumluluk Projesi: RAMS Türkiye

Yılın İlham Veren Dizi Oyuncusu: Gonca Vuslateri

Yılın İlham Veren Müzik Sanatçısı: Ebru Yaşar

Yılın Kadın Turizm Yöneticisi: Nazlı İrem - Raffles İstanbul Hotel Müdürü

Yılın Sporcusu: Defne Kurt

Yılın Spor Kulübü: Fenerbahçe Spor Kulübü

Yılın Takımı: Kadın Voleybol Milli Takımı / Voleybol Federasyonu

Yılın Kadın Voleybol Takımı: Fenerbahçe Medicana

Yılın Kadın Basketbol Takımı: Fenerbahçe Opet

Yılın İyilik Hareketi: Çarşı Beşiktaş / Suna Akyıldız

Türkiye Kadın Zirvesi Özel Ödülü: Filiz Erkal

Yılın İlham Veren Kadın Özel Ödülü: Deniz Uğur

Yılın Televizyon Kanalı: Now

Yılın Haber Kanalı: CNN Türk

Yılın Haber Sunucusu: Emine Başak Şengül - TV100

Yılın Haber Ajansı: Demirören Medya Haber Ajansı

Yılın Televizyoncusu: Aslı Çine Yaşaroğlu - TV8 Genel Yayın Yönetmeni

Yılın Medya Yöneticisi: Nermin Yurteri - NTV Genel Yayın Yönetmeni

Yılın Aktüel Yaşam Programı: Saba Tümer'le Bu Gece - CNBC

Yılın Sabah Programı: Neler Oluyor Hayatta - Kanal D (Ferda Yıldırım)

Yılın Cemiyet Dergisi: Şamdan Plus

Yılın Magazin Programı: Magazin D - Kanal D

Yılın Magazin Muhabiri: Asiye Acar - Kanal D

İlham Veren Çocuk Sanatçı Ödülü: Elif Tuğba Altındağlı

Yılın Ekonomi ve Yaşam Programı: Merve Yıldırım - Now TV

Yılın Röportajı: Reyhan Şan Tunaboyu - Kanal D

Yılın Yapımcısı: Hülya Sepken - PH Yapım Yönetim Kurulu Başkanı

Yılın Haber Tartışma Programı: Oylum Talu ile Özgür İrade - Ekol TV

Yılın Sohbet Programı: Funda Karayel'le Yıldızlı Sohbetler

Yılın İlham Veren Diş Hekimi: Sonay Öztan Gökhan

Yılın Yazarı: Sevda Türküsev

Yılın Haber Portalı: Haberler.com

Yılın Magazin Portalı: CemiyetSosyete.com

Yılın En Başarılı Kadın Medya İletişim Yöneticisi: Dermen Bilişim A.Ş. / Derya Menteş - İSTANBUL