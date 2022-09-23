İhanet İddiası Sonrası Ayrılık! Sessizliğini Bozdu...

Wanda Nara ile Mauro Icardi çiftinin birlikteliği sona erdi. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Wanda Nara, Icardi'den ayrıldığını duyurdu.

"İPUCU VERMEYECEĞİM"

Wanda Nara, sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

"Bu anı yaşamak benim için çok acı verici. Bu ayrılık hakkında daha ayrıntılı bir ipucu vermeyeceğim. Lütfen sadece benim için değil, çocuklarımız için de anlayabilmenizi rica ediyorum."

İHANET İDDİASI

Wanda Nara, geçtiğimiz yıl 2 çocuğunun babası Mauro Icardi'yi ihanetle suçlamıştı. İcardi'nin Arjantinli oyuncu ve model China Suarez ile yasak aşk yaşadığı öne sürülmüştü. İkili, daha sonra birlikteliklerine bir şans daha vermişti.

WANDA NARA İLE ICARDI NEDEN AYRILDI?

Wanda Nara ile Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi yollarını ayırdı. Ayrılık haberini sosyal medyadan duyuran Nara, "Bu anı yaşamak benim için acı verici. Ancak yaşananlar ve medya spekülasyonları göze alındığında bunun benden duyulmasını tercih ederim" dedi.