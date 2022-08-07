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İğne ile Sahneye Çıktı

İğne ile Sahneye Çıktı

Demet Akalın, önceki gün Kıbrıs'taki Nuh'un Gemisi Deluxe Hotel'de konser verdi. Geçtiğimiz hafta sahnede işletmecinin kafasına şampanya döktüğü için gündemden düşmeyen şarkıcı, izleyici karşısına çıkmadan önce gazetecilerle bir araya geldi.

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Demet Akalın, "Konu yanlış anlaşıldı. O yüzden migrenim tuttu ve bir türlü geçmedi. 50 tane iğne oldum" dedi.

Daha sonra izleyici karşısına çıkan şarkıcı, "Bugün kimlerin doğum günü? Doğum gününü şampanyayla kutlamayalım, yanlış anlaşılıyorum. Yıllarca yaptığım espriler başka yere çekiliyor" dedi.

Bir misafirin, "Boş ver boş ver" demesi üzerine ise Akalın, "Bir takım insanlar boş vermiyor. Gazino kültüründen gelen biriyim. Çalıştığım sezonun bir gününü mekandaki emekçilere bırakırım. Ben bunu Hülya Avşar'ın rahmetli annesi Emral Avşar'dan böyle gördüm. Çünkü Emral Avşar gazino kültürünü biliyordu" diye konuştu.

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