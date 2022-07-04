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İçme ve Gök ailelerinin en mutlu günü

İhlas Haber Ajansı - Magazin
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İçme ve Gök ailelerinin en mutlu günü

Adana'nın tanınmış esnaflardan Doğan Kumlama Boya'nın sahibi Ramazan Gök'ün kızı Cemre Gök, Muhammet Ali İçme ile dünya evine girdi.

Adana'nın tanınmış esnaflardan Doğan Kumlama Boya'nın sahibi Ramazan Gök'ün kızı Cemre Gök, Muhammet Ali İçme ile dünya evine girdi.

Cemre Gök ve Muhammet İçme, düğün salonuna davul şovla birlikte girdi. Bir süre gelin ve damat davul şov eşliğinde oynadı. Çift, daha sonra duygusal bir müzik eşliğinde dans etti. Dansın ardından çiftin nikahı kıyıldı. Nikah memuru evlilik cüzdanını geline verirken, gelin de damadın ayağına basmayı unutmadı.

Çok sayıda davetlinin katıldığı düğünde gelin ve damat gönüllerince eğlendi.

İşadamı Ramazan Gök, kızının mürüvvetini görmenin gurur ve mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, bu mutlu günlerinde davetlerine icabet ederek düğün merasimine katılan herkese teşekkürlerini iletti. - ADANA

İhlas Haber Ajansı / Magazin

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